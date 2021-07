Filipçe të mos rri duarkryq dhe të miratojë masat kundër llojit delta të covid-19, thonë nga OBRM-PDUKM.

“Virusi “Delta” është tashmë e pranishme në Maqedoni, të gjitha vendet janë duke futur kontrolle më të rrepta, vetëm qeveria e LSDM-së sillet jokalitane në vendin tonë. Në vend që të flemë gjatë verës dhe të zgjohemi në një vjeshtë kaotike dhe ferri me shumë të sëmurë dhe shumë vdekje, është koha për masa që do të kontrollojnë hyrjen në vend dhe do të kufizojnë hapësirën për zgjerim”, thonë nga OBRM-PDUKM.

Komisioni Shëndetësor i OBRM-PDUKM-së propozon këto masa :

1. Profesionalizimi i Komisionit për Sëmundjet Infektive;

2. Përshpejtoni vaksinimin kundër Covid-19;

3. Rritja e kontrollit kufitar;

4. Disponueshmëria e testimit për Covid-19;

5. “Plani i Bardhë” i qartë dhe i saktë për sistemin shëndetësor në një valë të re të Covid-19;

6. Rritja e disponueshmërisë së rrezeve X dhe testeve laboratorike për pacientët me Covid-19.