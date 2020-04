Në kuadër të situatës së re të krijuar lidhur me pandeminë me virusin Covid19, ekipet e NP Higjiena Komunale-Shkup çdo ditë bëjnë larje makinerike me autocisterna dhe dezinfektim të bulevardeve dhe rrugëve më të mëdha në të gjitha komunat e qytetit.

Angazhimi ynë kryesor mbetet mirëmbajtja e nivelit maksimal i pastërtisë publike në qytetin e Shkupit.