Nju Jorku lançon pasaportën e parë të vaksinimit amerikan. Quhet “Excelsior Pass” dhe është një aplikacion që do t’ju lejojë të tregoni se jeni vaksinuar nga Covid ose keni rezultuar negativ me Covid nga testi.

Ky aplikacioni do të lejojë hyrjen në aktivitete, nga lojërat në argëtim, duke siguruar një kod QR që mund të skanohet lehtësisht.

Sistemi është ndërtuar në një platformë IBM, por bazohet në teknologji blockchain, që do të thotë se as IBM dhe as kompanitë që e skanojnë atë nuk do të kenë qasje në informacionin shëndetësor të atyre që e përdorin atë.