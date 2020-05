Gjatë 24 orëve të fundit janë realizuar gjithsej 744 testime prej të cilëve 20 kanë rezultuar pozitiv me Covid-19.

Instituti i Shëndetit Publik ka regjistruar 24 të shëruar brenda 24 orëve të fundit.

Fatkeqësisht, në vendin tonë gjatë 24 orëve të fundit si pasojë e Covid-19, jetë ka ndërruar edhe një pacient nga Shkupi.

Me statistikave e fundit, që nga fillimi i pandemisë në vendin tonë me Covid-19 janë diagnostifikuar gjithsej 1.941 persona, prej të cilëve 1.411 janë shëruar kurse 113 fatkeqësisht kanë humbur betejën me virusin korona.