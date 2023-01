Edhe qeveria edhe opozita kanë hyrë në Vitin e Ri me të njëjtin synim – të mbledhin shumicën në Parlament, por me synime diametralisht të kundërta. Qeverisë i duhen dy të tretat (80 deputetë), për shkak të ndryshimeve kushtetuese, dhe opozitës i duhet një shumicë prej 61 deputetësh për të rrëzuar Qeverinë dhe për të shkaktuar zgjedhje të parakohshme parlamentare. Të dyja palët pretendojnë se opsioni i tyre ka një shans më të mirë. E deri sa kryeministri Dimitar Kovaçevski është i bindur se viti 2023 nuk do të jetë vit zgjedhor, kryetari i opozitares OBRM-PDUKM, Hristijan Mickoski, publikisht pohon se po merr sinjale të forta për rrëzimin e qeverisë edhe atë nga deputetë të LSDM-së dhe BDI-së në pushtet. Ofertën e Mickoskit për zgjedhje të parakohshme parlamentare e kanë refuzuar kryeministri Kovaçevski dhe kryeparlamentari Talat Xhaferi dhe ministri i jashtëm, Bujar Osmani.

“Skriningu ka filluar dhe do të përfundojë në nëntor 2023 dhe ne nuk do të bëjmë asgjë për ta ndaluar atë tani, pas 17 vitesh pritje. Së dyti, as kriza energjetike dhe as kriza ekonomike nuk do të përfundojë, prandaj institucionet që do të merren me to duhet të jenë funksionale. Së treti, duhet të marrim një numër të madh vendimesh në Parlament që kërkojnë një konsensus të gjerë social dhe politik, të cilin zgjedhjet nuk do ta japin. Unë shoh disa parti që thonë se do të votojmë nëse ka zgjedhje”, tha Kovaçevski gjatë një paraqitjeje televizive.

Sipas tij, mbajtja e zgjedhjeve në kurriz të çështjeve strategjike është absolutisht e pavend. Shteti, jo qeveria, ka nevojë për dy të tretat e shumicës për të përfunduar sa më shpejt procesin e integrimit evropian. “Qeverisë i duhen 61 deputetë. Maqedonia e Veriut ka nevojë për dy të tretat e shumicës në mënyrë që të përfundojë më shpejt rrugën drejt anëtarësimit të plotë në BE. Kjo shumicë nuk do të jetë vendimi përfundimtar për anëtarësimin në BE. Folëm për reforma që duhen bërë dhe e gjithë kjo nuk është proces i një personi, i një partie, por i gjithë vendit. Jo 80, por 120 deputetë në Parlament kanë obligim të marrin vendime që do të sigurojnë një të ardhme më të mirë për gjeneratat e tanishme dhe të ardhshme”, tha Kovaçevski.

Kryeparlamentari thotë se në momentin kur të sigurohet shumica e dy të tretave dhe të nis iniciativa, ai si kryetar i Komisionit Kushtetues dhe i Parlamentit do të nisë procedurën për ndryshime kushtetuese për të përfshirë bullgarët në preambulë, e cila është kusht për negociatat e anëtarësimit me BE-në vazhdojnë. Sipas Xhaferit, duhet vlerësuar nëse zgjedhjet e parakohshme janë në favor të shtetit në rrugën drejt BE-së dhe nëse janë në interes të qytetarëve. “Është në interes të procesit të integrimit evropian që ndryshimet në Kushtetutë të bëhen dhe të punojmë brenda një periudhe të caktuar për të përmbushur detyrat dhe për t’u anëtarësuar në BE. Zgjedhjet mund të mbahen për 60 ditë nga tani, por kujt do t’i shërbejë, cili do të jetë efekti dhe rezultati i tyre”, tha kryeparlamentari Xhaferi.

Mickoski i ka ofruar qeverisë që zgjedhjet të mbahen më 14 ose 21 maj, në mënyrë që vendi të jetë stabil dhe të ketë institucione të forta. Në fushatën parazgjedhore do të ofrojë zgjidhje për detyrimet që dolën nga të ashtuquajturat Propozimi francez. Ai shprehet optimist se do të sigurojë 61 deputetë për shpërndarjen e Parlamentit, pasi ka marrë sinjale të forta nga deputetët e shumicës parlamentare. “I inkurajuar nga ato sinjale nga grupet parlamentare të LSDM-së dhe BDI-së, mendoj se do të gjenden 61 deputetë, të cilët do ta shpërndajnë parlamentin dhe do të shkojmë në zgjedhje. Tani po zgjidhen prokurorët e partisë, ndaj dikush mund të shantazhohet dhe të bëhet presion se e dinë përafërsisht kush janë ata deputetë. Disa persona që më dërguan sinjale në periudhën e kaluar më dëshmuan se tashmë janë nën presion. Të mos i mbajmë peng ata deputetë”, tha kreu i opozitës, Hristijan Mickoski./Koha/