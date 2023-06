Zgjidhja është goditja e drejtpërdrejtë e krimit dhe korrupsionit. Duhet të vendoset një sistem funksional i shtetit të së drejtës dhe të krijohet një shtet funksional juridik, thotë nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikoloski në paraqitjen e sotme të ftuar në Tema e ditës në të përditshmen qendrore të televizionit Sittel.

Sipas Nikollovskit, çelësi i problemeve të vendit nuk janë marrëdhëniet e mira fqinjësore, as marrëdhëniet me Bullgarinë dhe Greqinë, por niveli i lartë i krimit dhe korrupsionit që është i pranishëm jo vetëm tek politikanët, por edhe në të gjitha segmentet e tjera.

Çelësi i problemeve në Maqedoni nuk është fqinjësia e mirë, as problemi me Bullgarinë, as me Greqinë, por thelbi i të gjitha problemeve është niveli i lartë i krimit dhe korrupsionit, që ekziston tek politikanët, por edhe tek të gjithë të tjerët. segmente të shoqërisë.. Praktikisht nuk ka asnjë sektor në vend ku nuk ka korrupsion, qoftë shëndetësia apo arsimi, qoftë gjyqësori, prokuroria apo sektorë të tjerë, korrupsioni është i pranishëm kudo, tha ai.

Nikolloski theksoi se qytetarët e ndjejnë korrupsionin në përditshmërinë e tyre dhe pikërisht për këtë po largohen nga Maqedonia.

Fatkeqësisht, kjo u bë shkak për emigrim nga Maqedonia. Nëse para 20, 30 vitesh njerëzit emigronin nga Maqedonia për shkak të kushteve të këqija ekonomike, tani po largohen dhe siç thonë nuk ka rregull, gjegjësisht nuk ka një sistem të qartë të funksionimit, sqaroi Nikoloski.

Nënkryetari Nikoloski tha se një nga arsyet pse Maqedonia nuk i fillon negociatat me Bashkimin Evropian është pikërisht krimi dhe korrupsioni.

Arsyeja kryesore pse Maqedonia nuk i ka nisur negociatat me BE-në prej vitesh, e kam thënë qartë në këtë studio në vitin 2018, kanë kaluar 5 vjet nga Marrëveshja e Prespës, që edhe nëse zgjidhet problemi me Greqinë në atë kohë, edhe nëse Problemi me Greqinë është zgjidhur, Maqedonia nuk do të fillojë negociatat me BE-në për shkak të krimit dhe korrupsionit. Dhe tani pas 5 vitesh për fat të keq kam të drejtë, them për fat të keq sepse Maqedonia nuk po përparon dhe dua që ajo të përparojë, theksoi Nikoloski.

I pyetur se si mbahet në sirtar çështja për selinë partiake të VMRO-DPMNE-së dhe nëse VMRO-DPMNE ende ka ndikim në gjyqësor, Nikoloski theksoi se pyetjes së Kovaçevskit duhet t’i përgjigjet vetë, sepse ai ka kontroll të plotë mbi gjyqësori dhe prokuroria, duke treguar se VMRO-DPMNE është e vetmja parti politike me pasuri të ngrira.

Në pyetjen e Dimitar Kovaçevskit duhet të përgjigjet edhe vetë sepse kanë kontroll të plotë mbi prokurorinë dhe gjyqësorin. Dhe nuk është e vërtetë që rastet janë në sirtar, nëse dikush është i përndjekur politik është VMRO-DPMNE dhe anëtarët e VMRO-DPMNE-së. Mbi 3000 anëtarë janë ose nën hetim, ose nën aktakuzë, ose në gjykatë, që është një persekutim politik klasik dhe kryesisht i bazuar në procese të montuara politikisht. Dhe ne jemi e vetmja parti politike në Evropë, prona e së cilës është ngrirë, llogaria e së cilës është ngrirë kryesisht, thotë ai.

Nikoloski tha se për rregullimin e gjendjes me krimin dhe korrupsionin duhen 6 deri në 9 muaj vetëm nëse ka vullnet të qartë politik. Shume e thjeshte. Maqedonia do të rregullohet për 6 deri në 9 muaj, duhet vetëm një vullnet i qartë politik, ka mjaft institucione, ka mjaft ligje, nuk ka nevojë të humbet kohë për krijimin e institucioneve të reja apo votimin e ligjeve të reja. Thjesht duhet t’u lihet institucioneve të funksionojnë dhe ju garantoj se në 6 deri në 9 muaj do të shihni rezultatet, tha ai.

Nënkryetari Nikoloski, duke komentuar vendosjen e kryetarit të Komunës së Strugës nga BDI, Ramiz Merko, në listën e zezë të SHBA-së, tha se krimi as fillon e as nuk përfundon me Merkon, por është shumë më i lartë, pra në krye të pushtetit.

E para, të mos gënjejmë, korrupsioni as fillon dhe as mbaron me Merco. Është shumë më e lartë. Korrupsioni në Maqedoni është në krye të qeverisë dhe në krye të levave të tjera se çfarë do të thotë pushteti në Maqedoni, jo vetëm në pushtetin ekzekutiv, por edhe në pushtetet e tjera. Pra, korrupsioni vjen nga krerët e qeverisë në Maqedoni. Fenomeni i dytë është se Maqedonia i lejoi vetes të fillojë një ortek të tërë të aktiviteteve korruptive vetëm pasi një shtet i jashtëm i huaj theksoi se ka krim dhe korrupsion, dhe para kësaj institucionet ishin në gjumë. Dhe fenomeni i tretë, ndoshta më i rëndësishmi për mua, është se me hapjen e kësaj liste të zezë, integrimi evropian i Maqedonisë vihet në provë serioze, sepse sipas informacioneve të mia, të paktën dy shtete të mëdha anëtare të BE-së do të monitorojnë se çfarë do të ndodhë me njerëzit që janë futur në listën e zezë, mendojnë të bëjnë vetë një listë të zezë dhe ta vënë në provë gjithë shoqërinë maqedonase se si i trajton këto mesazhe. Dhe kjo do të jetë vendimtare nëse problemi me Bullgarinë zgjidhet teorikisht, do të jetë test nëse Maqedonia do të lejohet të negociojë për anëtarësim në BE, përfundoi Nikoloski.