E majta paraqitet si opozitë dhe nuk kemi dëgjuar asnjë fjalë prej tyre për kontratën e dëmshme për ndërtimin e autostradave me Bechtel-in dhe Enkën, ndaj mund të pyes pse? E dyta, këto janë të vetmet opozita që nuk duan që opozita t’i fitojë zgjedhjet, sepse nëse e kam parë saktë deklaratën thonë se VMRO-DPMNE nuk guxon të marrë 61 deputetë. Nëse VMRO-DPMNE nuk merr 61 deputetë, e SDS-ja nuk mund të marrë aq shumë, fajin do ta ketë BDI-ja, prandaj po punojnë drejtpërdrejt në favor të BDI-së, tha nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikoloski për “Argument Plus” në TV 24. .

Nikoloski theksoi se për shkak se nëse VMRO-DPMNE nuk i ka 61 deputetë, atëherë BDI-ja do të jetë sërish ajo që do t’i mbajë të gjitha kartat, kjo do të thotë se e majta, drejtpërdrejt punon ose kryetari i saj punon për interesat e BDI-së.

Këto janë pyetje legjitime, të cilave nuk u jepet përgjigje. Ata shkojnë për populizëm të zhveshur dhe gjithçka shkon për manipulim të zhveshur. Është e qartë, lexohet, me vetëdije apo pa dije ata punojnë për SDS-në dhe BDI-në, me dije apo pa dije i ndihmojnë në punën e tyre të dëmshme dhe prandaj mesazhi për popullin është që në zgjedhjet e ardhshme të bëjnë një zgjedhje të qartë, tha ai.

Nikolloski theksoi se nëse qytetarët mendojnë se kjo qeveri e SDS-së dhe BDI-së duhet të ndryshohet, atëherë duhet të votojnë për VMRO-DPMNE-në, sepse vota për cilëndo parti tjetër është votë e hedhur në kosh.

– Lidhur me akuzat nga pushteti se VMRO-DPMNE është peng i së majtës, Nikoloski theksoi se kjo është propaganda e dakorduar mes tyre.

Të gjitha ato dilema do të zgjidhen në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Populli maqedonas do të bëjë zgjedhjen e duhur. Qytetarët janë mjaft të vetëdijshëm dhe e dinë se vota për partitë më të vogla është votë për ndikimin e mbetur të BDI-së në skenën politike maqedonase dhe për mbetjen e qeverisë së SDS-së dhe BDI-së. E pamë që në zgjedhjet e vitit 2020 kur partitë më të vogla mblodhën rreth 50 mijë vota dhe diferenca mes SDS-së dhe Besës dhe VMRO-DPMNE-së ishte vetëm 12 mijë vota, që do të thotë se po të mos ishin hedhur në ujë këto 50 mijë nuk do të flisnim. për tentativën për bullgarizimin e Maqedonisë, as për presionet për ndryshimin e Kushtetutës, por do të flisnim për investime të huaja, për popull maqedonas krenar dhe për një vend të begatë, tha Nikoloski.

Nikoloski theksoi se këto janë dallimet e qarta dhe populli do të bëjë zgjedhjen e duhur.