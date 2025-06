Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski pret fitoren më bindëse të VMRO-DPMNE-së në zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti. Sipas tij, partia do të ketë një rezultat shumë më të mirë sesa në zgjedhjet e kaluara lokale. Ai tha se opozita do të ketë nga zero deri në tre kryetarë bashkie maksimumi.

Jemi më mirë sesa në zgjedhjet e vitit të kaluar, por ajo që është e rëndësishme është se do të kemi një rezultat shumë më të mirë sesa në zgjedhjet lokale dhe nuk është jorealiste që opozita të ketë nga zero deri në tre kryetarë bashkie maksimumi, tha Nikolloski në intervistën e sonte për televizionin Kanal 5.