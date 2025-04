Maqedonia dhe Mbretëria e Bashkuar kanë marrëdhënie të forta ekonomike, bashkëpunimi tregtar është në nivel të lartë dhe ne shohim mundësinë për të forcuar një bashkëpunim të tillë përmes investimeve të reja dhe transferimit të përvojave dhe njohurive të reja, theksoi zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski në takimin me Gareth Thomas, ministër i Ekonomisë dhe Eksportit në Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar.

Mbretëria e Bashkuar është një partner strategjik dhe mbështetës i fortë i Republikës së Maqedonisë në zhvillimin rajonal. Prandaj, theksoi zëvendëskryeministri Nikolloski, investimet nga Mbretëria e Bashkuar kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë maqedonase.

Në takim, ku u prezantuan kushtet e investimit, u diskutuan zhvillimet e reja në marrëdhëniet ekonomike midis dy vendeve, me fokus të veçantë në investimet në infrastrukturë. U theksua se Maqedonia është në një cikël të fortë investimesh, veçanërisht në infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore, si një segment i rëndësishëm në zhvillimin rajonal.

Zëvendëskryeministri Nikoloski gjithashtu vuri në dukje reformat ekonomike dhe zhvillimin e vendit, duke theksuar mundësinë e krijimit të partneriteteve të reja strategjike midis Maqedonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar në zhvillimin dhe zbatimin e projekteve rajonale të infrastrukturës.

Në takim u konfirmuan gjithashtu marrëdhëniet e mira politike midis dy vendeve.

Delegacioni i kryesuar nga zëvendëskryeministri Nikoloski vazhdon sot vizitën e tij të punës në Mbretërinë e Bashkuar, ku do të zhvillohen një sërë takimesh me komunitetin e biznesit në Londër, ndërsa nesër do të zhvillohet një takim me Stefan Doty, Ministër për Evropën, si dhe me Dame Karen, të dërguarën speciale të Kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor.

Vizita në Mbretërinë e Bashkuar është në kuadër të politikave qeveritare për forcimin e marrëdhënieve strategjike midis dy vendeve dhe mundësinë e rritjes së bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar.

Në strukturën e tregtisë së jashtme, Mbretëria e Bashkuar renditet e dyta në listën e vendeve me të cilat Maqedonia ka vëllimin më të madh të tregtisë.