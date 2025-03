Struktura të caktuara të ngulitura prej dekadash në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorinë po bëjnë rezistencë të fortë. Por në një procedurë të rregullt ligjore në Kuvend ata do të shkarkohen. Qytetarët presin rregull dhe drejtësi dhe ata që kanë bërë gabime do të përgjigjen në pyetjen e gazetarit zvëndëskryeministri Aleksandar Nikolloski.

Siç theksoi ai, ky është një proces për të cilin qytetarët kanë pritjet më të larta, por fatkeqësisht po zhvillohet me dinamikë të kundërt me pritjet e qytetarëve sepse, siç tha Nikoloski, strukturat në këto institucione kanë mbi tre dekada të ngulitura dhe po bëjnë rezistencë të fortë.

“Qytetarët presin rend dhe drejtësi, por fatkeqësisht as Prokuroria dhe as gjyqësori nuk e japin. Kjo nuk do të thotë që të gjithë që punojnë atje janë të paaftë apo të korruptuar, por një klikë e vogël e lidhur mirë dhe me motive politike dhe biznesi po shkatërron të gjithë sistemin dhe prandaj duam të vendosim rregull. Hapi i parë ishin interpelancat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor Republikan. Prisja gjithashtu që ditën që do të dorëzonin interpelancat të jepnin dorëheqjen sepse shumica që i zgjodhi nuk ekziston më dhe jo vetëm që nuk ekziston, por edhe në zgjedhjet parlamentare pësoi një disfatë katastrofike, që do të thotë se vullneti i popullit është i qartë.

Por në vend të kësaj, ata vendosën të kundërshtojnë, ne do të shkojmë në një procedurë shkarkimi në Parlament dhe ata do të shkarkohen. Ngjashëm është edhe me Prokurorinë. Edhe atje ka rezistencë, por bëhet fjalë për një apo dy muaj. Drejtësia do të arrijë të gjithë ata që kanë mëkatuar. Mund të them vetëm për departamentin që drejtoj, kam bërë mbi 29 kallëzime dhe iniciativa penale në institucionet përkatëse dhe deri më tani nuk është zbatuar asnjë e vetme, e cila tregon shumë se si dhe çfarë po bëjnë. Dëgjojmë shumë premtime, por pak realizim”, tha zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolloski.