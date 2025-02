Nuk ka promovim më të mirë për një vend sesa një ofertë e mirë turistike. Të paktën një fluturim në ditë dhe nga 180 deri në 200 turistë do të vijnë tek ne çdo ditë jashtë sezonit kryesor turistik. Deri në fund të vitit pres mbi 35 mijë turistë nga fluturimet çarter vetëm nga Gjermania, tha zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski sot në promovimin e fluturimit të parë çarter me turistë nga Gjermania që kanë mbërritur në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit.

Siç theksoi zëvendëskryeministri Nikoloski, kjo është hera e parë që turistët nga Evropa janë tërhequr jashtë sezonit kryesor, që është një mundësi e shkëlqyer për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale në vend.

Maqedonia po sheh për herë të parë një numër të madh turistësh jashtë sezonit kryesor. Me përpjekjet e përbashkëta të Qeverisë, operatorëve turistikë dhe TAV Maqedoni, arrijmë të tërheqim turistë që vijnë jashtë sezonit kryesor të verës dhe dimrit. Në periudhën shkurt-maj dhe periudhën tetor-dhjetor, vetëm këtë vit do të vijnë 35 mijë turistë dhe presim që ky numër të rritet në vitet në vijim. Kjo do të thotë 35 mijë turistë që do të mbushin hotelet, do të vizitojnë restorantet dhe kafeteritë e bukura, do të blejnë suvenire të bukura, do të kontribuojnë në ekonominë lokale, do të shijojnë verën dhe ushqimin maqedonas dhe do të sjellin kujtime të bukura nga Maqedonia. Në aeroportin e Shkupit do të ulet së paku një aeroplan në ditë dhe diku nga 180 deri në 200 persona do të vijnë për të vizituar pamjet në Maqedoni, tha zëvendëskryeministri Nikoloski.

Ai bëri të ditur gjithashtu se fluturimet e para, të cilat qeveria përmes Ministrisë së Transporteve po i mbështet financiarisht, do të fillojnë të funksionojnë muajin e ardhshëm.

Fillojnë fluturimet e para në kuadër të programit të ri të subvencionimit të qeverisë. Tashmë kemi dhjetë fluturime nga aeroporti i Shkupit dhe i Ohërit dhe shpresoj se do të rriten. “Mund të njoftoj se Turkish Airlines do të fillojë të operojë më 27 mars, si dhe Wizz Air në linjën Bazel-Ohër”, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.

Zëvendëskryeministri shtoi se brenda dy muajve do të fillojë rindërtimi i objektit të terminalit në Aeroportin e Ohërit.