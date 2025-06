Vazhdojmë të ndërtojmë marrëdhëniet tona me miqtë në një nivel edhe më të lartë. Po punojmë me përkushtim në proceset e reformave, po e udhëheqim vendin në drejtimin e duhur të prosperitetit dhe proceset mbështeten fuqimisht nga partnerët tanë, Qeveria e Hungarisë, tha zv. kryeministri Aleksandar Nikolloski këtë mëngjes në një takim me Ministrin e Punëve të Jashtme të Hungarisë, Peter Sijarto.

Ministri Szijarto ndodhet për një vizitë pune në Maqedoni, ku sot do të nënshkruajë Marrëveshjen për Bashkëpunim Strategjik midis Qeverive të Maqedonisë dhe Hungarisë në emër të Qeverisë së Hungarisë.

Duke përshëndetur nënshkrimin e këtij dokumenti strategjik, zv. kryeministri Nikolloski theksoi se bashkëpunimi midis dy vendeve po ngrihet në një nivel më të lartë dhe do t’i sjellë shumë përfitime Maqedonisë përmes zbatimit të projekteve të reja infrastrukturore.

Në kontekstin e Marrëveshjes, dhe në përputhje me politikat zhvillimore të vendit, Nikolloski theksoi planin e zhvillimit ekonomik të vendit, duke theksuar veçanërisht zhvillimin dhe modernizimin e korridoreve të transportit.

“Kjo marrëveshje strategjike me Hungarinë është shumë e rëndësishme në një kohë sfidash të mëdha politike dhe ekonomike për Maqedoninë. Partneriteti sjell vetëm përfitime dhe bashkëpunimi me Hungarinë nuk ka qenë kurrë në një nivel më të lartë. Marrëveshja do të na sjellë gjithashtu projekte të reja në infrastrukturë dhe besoj se do ta thellojmë këtë bashkëpunim që kemi me Hungarinë në periudhën e ardhshme”, tha Nikolloski pas takimit.