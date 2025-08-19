Qeveria ka vendosur të fillojë punën përgatitore për rindërtimin e plotë të linjës hekurudhore nga Shkupi në Kërçovë në Korridorin 8. BE-ja do të sigurojë një grant prej 5.3 milionë eurosh për një studim fizibiliteti, dhe institucioni kryesor financiar do të jetë Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, e cila do të zgjedhë një konsulent, pas së cilës do të fillojë faza e dytë – puna në terren – njoftoi zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.
Siç theksoi Nikoloski në një konferencë për shtyp, hekurudha është në gjendje të keqe dhe tani është e pamundur që trenat të qarkullojnë në të, por për dy deri në 2.5 vjet nga përfundimi i studimit, hekurudha duhet të jetë gati.
Kjo është arsyeja pse vendosëm ta rindërtojmë atë së pari, dhe pastaj të instalojmë sinjalistikë moderne dhe ta elektrifikojmë atë. Edhe nëse do të ishte në gjendje të mirë, vetëm lokomotivat me naftë do të funksiononin në hekurudhë – tha Nikolloski.
Rindërtimi do të mundësojë, theksoi zëvendëskryeministri, lidhjen e Shkupit – Jegunovcës – Tetovës – Gostivarit – Kërçovës.
Nikoloski njoftoi gjithashtu se shteti fitoi rastin Kazandol.
Dua t’ju informoj për vendimin në procedurën e arbitrazhit Kazandol ku shteti u padit nga disa investitorë. Kërkesa e tyre ishte për 115 milionë euro dëmshpërblim, por me krenari mund të them se e fituam këtë rast, të 11 bazat mbi të cilat u padit shteti u refuzuan dhe u kursyen 115 milionë euro. Vendimi është plotësisht në favorin tonë dhe rasti nuk ishte aspak i lehtë – nënvizoi Nikolloski.
Ai beson se shteti do të fitojë të paktën dy raste të tjera.
Këto janë procese të mbyllura dhe derisa të merret një vendim, detajet nuk duhet të zbulohen. Procedurat janë shumë të ndërlikuara. Por nëse kjo seri vazhdon, dhe jam i bindur se do të vazhdojë, atëherë autoritetet kompetente do të duhet të shqyrtojnë seriozisht se si u hapën arbitrazhet dhe si ishim të gjithë të bindur se Maqedonia do të humbiste qindra milionë euro, dhe ndonjëherë miliarda, dhe tani nuk po i humbet ato, dhe pse kjo çështje u mbyll në dhjetor 2023. E rihapëm, kishte hapësirë dhe e morëm – shpjegoi Nikolloski.
Comments are closed for this post.