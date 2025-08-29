Kryeministri, Hristijan Mickoski, së bashku me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Transportit, Aleksandar Nikolloski dhe drejtorin e NPSR-së, Koce Trajanovski, sot inspektuan aktivitetet ndërtimore në rrugën shtetërore A2, unaza rrugore e Kriva Palankës.
Maqedonia po ndërtohet si kurrë më parë, ka më shumë se 1200 vende ndërtimi në të gjithë vendin, diçka që nuk ka ndodhur kurrë më parë, më shumë se gjysmë miliardi vetëm fonde të financuara nga buxheti qendror për komunat. Nëse praktika në të kaluarën ishte të kapej Maqedonia, tani praktika është të ndërtohej Maqedonia, dhe kjo do të vazhdojë edhe në vitet që vijnë. Nëse u shtoni atyre gjysmë miliardi eurosh projektet e udhëhequra nga Qeveria në nivel qendror, me ato investime që zbatohen edhe përmes NP-së për rrugë shtetërore, arrijmë në disa miliardë euro, projekte që janë duke u zbatuar dhe e njëjta shumë në vitet që vijnë, do të zbatohet, tha Mickoski.
Ai përmendi se po zhvillohet edhe rruga nga Romanovca në Stracin, e cila pritet të jetë pjesë e një procedure tenderimi në periudhën e ardhshme. Shpronësimi është përfunduar dhe pritet të fillojë prokurimi publik, dhe do të jetë e mundur të arrihet nga Shkupi në Kriva Palanka për më pak se 45 minuta.
Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit, Nikolloski tha se kohë më parë është vënë në funksion rruga ekspres nga Stracin në Kriva Palanka, e cila, siç tha ai, tashmë po e ndryshon jetën në këtë pjesë të Maqedonisë.
Me rehabilitimin e autostradës, ata që udhëtojnë për në Bullgari do të jenë në gjendje të udhëtojnë më shpejt dhe më të sigurt. Po punohet aktivisht në rindërtimin dhe zgjerimin e pikës kufitare dhe ka një moment të mirë. Pres që të përfundojë së shpejti në mënyrë që të ketë një fluks më të madh në kufi, tha Nikoloski, duke theksuar se Qeveria po investon edhe 280 milionë denarë në projekte në Komunën e Kriva Palankës.
Drejtori i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, Koce Traynovski, shpjegoi punimet që do të kryhen në unazën anësore të Kriva Pallankës, një projekt me vlerë 65.5 milionë denarë.
Asfalti do të rehabilitohet në unazën anësore, dhe aty ku është shumë i dëmtuar, do të hiqet dhe do të vendoset një i ri, me stabilizim të terrenit. Kjo është një gjatësi prej rreth një kilometri, ndërsa gjatësia totale e unazës anësore është 4.5 kilometra, dhe vlera totale e projektit është 65.5 milionë denarë. Projekti përfshin rehabilitimin e dy urave, gjashtë kanaleve dhe një kalimi nëntokësor. Ne kemi shpallur tenderin dhe puna është duke u zhvilluar, rruga me bordura është nën përgjegjësinë e PESR-së, ndërsa trotuaret, ndriçimi dhe instalimi nëntokësor janë nën përgjegjësinë e komunës. Mendoj se nuk ka shumë instalime, kështu që shpresoj se do të përfundojë brenda afatit të caktuar, tha Trajanovski.
Ai falënderoi Qeverinë për mbështetjen e projekteve dhe përkujtoi se rruga nga Kriva Palanka në Deve Bair është rehabilituar dhe zgjeruar kohët e fundit, në janar është vënë në përdorim autostrada Rankovce-Kriva Palanka, kështu që, tha ai, rrugët në vend ngadalë por me siguri po rindërtohen dhe po ndërtohen të reja.
