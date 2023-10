Nuk ka kuptim që në një periudhë disamujore të zhvillohen edhe zgjedhjet parlamentare edhe ato presidenciale. Është joparimore të ketë zgjedhje presidenciale në prill dhe zgjedhje parlamentare në qershor. Maqedonia është një vend shumë i varfër dhe shumë i vogël për të përballuar atë. Qeveria po bën një ikje epike nga zgjedhjet dhe përballja me popullin, tha nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski për intervistën “Samo Vistina”.

Ai theksoi se Maqedonia nuk ka 7 muaj për të humbur dhe për të shpëtuar vetë nga një krizë politike kushtetuese, zgjedhjet duhet të bashkohen.

Nikolloski sqaroi se meqenëse Kuvendi është konstituuar më 4 gusht 2020 dhe Pendarovski është inauguruar më 12 maj 2019, sipas afateve zgjedhore, zgjedhjet presidenciale duhet të mbahen nga 31 mars deri më 5 maj, ndërsa për zgjedhjet parlamentare, të parat afati është 5 maj, ndërsa afati i fundit është 30 qershor.

“Nëse zgjedhjet janë të tilla, 100 ditë përpara duhet të ketë qeveri teknike, që do të thotë se qeveria teknike do të ekzistojë kur të bëhen zgjedhjet presidenciale dhe 40 ditë para se të fillojnë zgjedhjet presidenciale, shteti duhet të ndalojë gjithçka. Kjo do të thotë që nga shkurti deri në korrik Maqedonia duhet të jetë një vend i ngrirë, të mos ketë prokurime publike, kontrata, biznesi të mos marrë pjesë në asgjë, gjithçka duhet të ngrihet në një krizë të tillë ekonomike. Le të flasim për paratë e dyfishta rreth 8 apo 9 milionë euro për çdo rreth”, tha Nikolloski.

Nikolloski theksoi se ambienti është që zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare duhet të mbahen në prill.