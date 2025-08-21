Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski, në kuadër të vizitës së tij në Hungari, u takua sot me Ministrin e Ekonomisë Kombëtare të Hungarisë, Marton Nagj.
Në takim u diskutuan projektet nxitëse të Qeverisë së udhëhequr nga VMRO-DPMNE, rritja e planifikuar ekonomike, investimet e reja dhe politikat aktuale.
U diskutuan gjithashtu politikat ekonomike të Qeverisë Hungareze dhe plani i tyre i rritjes, si dhe mundësitë për një bashkëpunim edhe më të fortë ekonomik midis dy vendeve.
Projektet rajonale në infrastrukturë dhe transport janë një prioritet i përbashkët i Maqedonisë dhe Hungarisë, si kusht për rritje të përshpejtuar ekonomike dhe lidhje më të mirë në rajon. Marrëveshja Qeveri-Qeveri e nënshkruar midis Maqedonisë dhe Hungarisë sjell gjithashtu përfitime të mëdha për qytetarët e të dy vendeve, konfirmuan dy ministrat.
Marrëdhëniet midis dy vendeve janë në një nivel të shkëlqyer dhe do të intensifikohen në fushën e ekonomisë dhe investimeve.
Zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolloski, me ftesë të Kryeministrit të Hungarisë, Viktor Orban, që nga dje viziton Budapestin dhe po merr pjesë në festimin e Ditës Kombëtare të Hungarisë.
Comments are closed for this post.