Po negociojmë me Wizz Air për të hapur linjën Budapest-Ohër. Ne besojmë se është më tërheqëse sepse Ohëri ka diçka për t’u ofruar turistëve. Ndërkohë, po zhvillojmë një model të ri për tërheqjen e linjave ajrore të reja dhe besojmë se ky model do të sjellë të paktën dhjetë, dhe potencialisht njëzet destinacione të reja, tha zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski në një intervistë të mëngjesit në Radio Lider.

Ai thekson se modeli aktual i subvencioneve për pasagjerët që vijnë po jep rezultate, të cilat janë dhjetë linja të reja brenda pak muajsh.

“Po punoj në një model të ri me njerëzit e ministrisë, nuk dua të premtoj asgjë, por mendoj se do të sjellë të paktën dhjetë, dhe potencialisht deri në njëzet destinacione të reja në një periudhë të shkurtër kohore. Modeli është që duam të rrisim subvencionet. Aktualisht, ne paguajmë 9 euro për pasagjer që mbërrin për dikë që do të zbarkonte në Shkup dhe 12 euro për dikë që do të zbarkonte në Ohër. Jemi të gatshëm të rritemi me kusht që kompania të hapë të paktën 10 destinacione në të njëjtën kohë, por le ta përfundojmë dhe pastaj do të flasim për këtë”, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.

Lidhur me lidhjen midis Budapestit dhe Ohërit, ai vuri në dukje se aktualisht po zhvillohen negociata me Wizz Air për të krijuar këtë linjë, pasi është më tërheqëse krahasuar me aeroportin e Shkupit.

“Budapest – Shkup ishte linja e vetme për të cilën Wizz Air mori subvencione nga qeveria hungareze, subvencionet kanë mbaruar, për fat të keq numri i pasagjerëve është i vogël dhe për këtë arsye ajo linjë është anuluar. Po flasim me kompaninë Wizz Air, meqenëse baza e tyre më e madhe është në Budapest, për të hapur një linjë për në Ohër. Mendojmë se do të jetë më tërheqëse sepse potenciali turistik është shumë më i madh, dhe në aspektin komercial, Budapesti nuk ishte tërheqës për Shkupin sepse ka dy destinacione më të afërta, Vjena dhe Bratislava, për të cilat ka fluturime nga Shkupi, dhe nuk ka aq shumë pasagjerë nga Maqedonia që të shërbehen brenda një rrezeje dy-orëshe në tre aeroporte”, shpjegoi zëvendëskryeministri Nikolloski.

Ai thekson se fluturimet çarter të Freebird janë një kontribut i fortë për rritjen e trafikut ajror, dhe kështu drejtpërdrejt për turizmin, pasi të paktën 180 turistë zbarkojnë në Aeroportin e Shkupit çdo ditë. Ambicia, sipas zëvendëskryeministrit Nikoloski, është të paktën dy fluturime çarter në ditë në Aeroportin e Ohrit.

“Ambicia është që vitin e ardhshëm të paktën dy aeroplanë të ulen në Ohër, që do të thotë se do të kemi dyqind turistë të rinj çdo ditë. Ata qëndrojnë për të paktën 4 ditë, që do të thotë se keni 800 turistë në bregdetin e Ohërit në muaj jo tërheqës, duke mbushur hotelet, restorantet dhe pazarin. Turkish Airlines, linja ajrore numër një në botë, është gjithashtu një kontribut i madh, duke fluturuar nga aeroporti më i madh në Evropë për në Ohër. Pra, ndryshimi është drastikisht i dukshëm në aeroportin e Ohërit”, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.

Ai theksoi se aktualisht ka lidhje me 64 destinacione, nga të cilat 56 nga Shkupi dhe 8 nga aeroporti i Ohërit, që është një sukses serioz për Qeverinë dhe koncesionarin TAV.