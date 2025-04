Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski pret rritje ekonomike në vitin 2025 mbi katër përqind, në kundërshtim me parashikimet e fundit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar se PBB-ja e Maqedonisë do të rritet me 3.2 përqind këtë vit. Në një intervistë për “360 Gradë” në MRT 1, Nikolloski tha se projeksioni bazohet në logjikën se vendi shpenzon fonde për projekte që sjellin rritje të produktit të brendshëm bruto.

“Pres mbi katër përqind këtë vit, por do të shihemi në fillim të vitit të ardhshëm dhe do të flasim. Pres që të jemi mbi katër përqind”, tha Nikoloski.

Ne kemi zhvilluar projekte të gatshme, diçka që qeveritë e mëparshme nuk e kishin. Po punojmë për investime të reja në infrastrukturë, turizëm, kujdes shëndetësor dhe energji. Cikli i fortë i investimeve përbëhet nga tre komponentë, shpjegoi Nikoloski.

Ne kemi një cikël të fortë investimesh që është brenda buxhetit. Këto janë projektet në Korridorin 8 dhe 10 në të cilat po punojmë me Bechtel dhe Enka. Ja ku janë projektet në hekurudhë ku nisëm një fazë, po punojmë për të dytën dhe nëse arrijmë një marrëveshje me Bullgarinë, do të punojmë për fazën e tretë. Ja ku është autostrada Kërçovë-Ohër, ku pres të nis 40 km-të e para në fund të qershorit, fillim të korrikut, dhe ta përfundoj këtë vit, dhe kjo është vetëm një pjesë. Pjesa e dytë është se po punojmë për një cikël investimesh prej 500 milionë eurosh deri në një miliard euro që do të shkojnë direkt në rrugë përmes financimit të përzier. Dhe pjesa e tretë është ajo që ndodhi në Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe nuk është sekret që vizita ishte kryesisht për të prezantuar mundësi investimi dhe për të tërhequr burime financiare. Ka edhe një moment politik këtu me liberalizimin e vizave. Por ekonomia ishte qëllimi kryesor dhe publiku duhet të jetë i vetëdijshëm se me luftën në Ukrainë dhe luftën tregtare midis BE-së dhe SHBA-së, paratë evropiane po bëhen të shtrenjta. Nuk është e njëjta gjë me çfarë norme interesi do t’i merrni kreditë dhe nëse është fikse apo variabile, theksoi zëvendëskryeministri Nikoloski.

Lidhur me vizitën në Mbretërinë e Bashkuar, ai theksoi se vizita ishte politike, por se nuk përjashtohej mundësia e nënshkrimit të marrëveshjeve të partneritetit strategjik.

-Ajo që është e rëndësishme për Maqedoninë tani është të sigurojë financim që buxheti mund ta përballojë, që do të thotë rritje e PBB-së dhe nuk do të jetë barrë për brezat e ardhshëm, dhe kjo është ajo që po bëjmë. “A kanë Emiratet e Bashkuara Arabe kushte më të mira financimi sesa një numër vendesh evropiane? Do të thoja po”, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.

Ai theksoi se politikat ekonomike janë në korrelacion të plotë me Ministrin e Financave.