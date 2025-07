Pjesa më e madhe e parave nga Marrëveshja me Britaninë do të ndahen për hekurudhën, hekurudhën dhe korridoret. Hekurudha e shpejtë nga Tabanovca në Gjevgjeli, sapo të fillojë ndërtimi, duhet të jetë gati për pesë vjet, thotë zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.

Efektet e para të hekurudhës do të shihen më shpejt, për shembull, pjesa e hekurudhës Veles – Shkup do të ndërtohet më shpejt, por e gjithë gjatësia e hekurudhës do të jetë gati për pesë vjet, thotë Nikoloski në një paraqitje të ftuar në emisionin e Janko Ilkovskit në TV Sonce.

Lidhur me turizmin dhe numrin e shtuar të linjave ajrore, Nikolloski deklaroi se rezultatet e kësaj janë tashmë të dukshme dhe vetëm në maj, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, 101 mijë turistë më shumë vizituan vendin, ku Shkupi është më i vizituari.

Që kur u zgjodhëm, ka pasur 11 destinacione të reja nga aeroportet e Shkupit dhe Ohërit. Vetëm në maj, ka pasur 101 mijë turistë më shumë se në maj të vitit të kaluar. Turizmi po rritet me ritmin më të shpejtë në vend, kemi një rritje prej 20 përqind krahasuar me vitin e kaluar dhe rritjen numër një për turizmin në Shkup, dhe Ohri është numri 2. Për mua, kjo ka kuptim, sepse mënyra e turizmit po ndryshon, shumica e njerëzve udhëtojnë për të parë qendrat e mëdha, dhe tani e kemi Shkupin në hartë, thotë Nikoloski.

Ai informoi se pas sezonit turistik do të vijë rindërtimi i aeroportit të Ohërit, për të cilin është marrë një mendim pozitiv nga UNESCO.

Gjithashtu morëm një mendim pozitiv nga UNESCO për rindërtimin e aeroportit të Ohërit dhe dhashë udhëzime për të përfunduar sezonin turistik dhe për të filluar rindërtimin e aeroportit diku në tetor, thotë zëvendëskryeministri Nikolloski.

I pyetur për pritjet nga zgjedhjet lokale, ai tha se pret një fitore bindëse, “ultra mega”, e cila bazohet në sondazhe, por edhe në humorin nga takimet me qytetarët dhe perceptimin e tyre për punën e Qeverisë.

Nesër nisemi për në Gjevgjeli, po hapet i ashtuquajturi Bulevardi Perëndimor. Është një anashkalim i Gjevgjelisë, i premtuar që nga koha e komunizmit. Po rindërtojmë çdo rrugë në Gjevgjeli dhe për herë të parë po ndërtohet një urë kur del nga autostrada dhe kur hyn në Gjevgjeli. Njerëzit e shohin këtë dhe natyrisht mbështetja për ne në Gjevgjeli është e jashtëzakonshme. Dhe për çdo qytet ka projekte të tilla, thotë Nikolloski.

Ai e përmendi Kavadarin si shembull ku, thotë ai, po investojnë edhe kryetari i bashkisë Mitko Jançev dhe Ministria e Transportit.

Aktualisht, po ndërtohen sisteme furnizimi me ujë dhe kanalizime me vlerë 3 milionë euro, po ndërtohen rrugë me vlerë 7 milionë euro, është projektuar dhe do të ndërtohet një rrugë anësore e Kavadarit nga PESP, me një vlerë të vlerësuar prej rreth 30 milionë eurosh. Po projektojmë një rrugë anësore për në Greqi, për të hapur një pikëkalim të tretë kufitar që do të kalonte nën Kavadar, dhe nga ana tjetër në dalje në Lutraqi, po ndërtojmë një rrugë anësore Kavadar-Negotinë dhe një dalje direkte në autostradë, theksoi Nikolloski.