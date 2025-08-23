Aktualisht, e gjithë Maqedonia është një kantier i madh ndërtimi, vetëm në komuna kemi mbi 1200 projekte aktive që mbështeten nga Ministria e Transportit dhe Qeveria, thotë Aleksandar Nikolloski, nënkryetar i VMRO-DPMNE-së dhe ministër i Transportit në ngjarjen e sotme, Fair-Report nën moton “4 vjet punë për ju”, sipas një deklarate nga VMRO-DPMNE.
Nikoloski renditi projektet e mëdha të infrastrukturës që po ndërtohen aktualisht përmes ministrisë dhe PESP-it, si dhe ato projekte që janë vënë në funksion deri më tani, siç janë autostradat nga Kumanova në Kriva Palanka dhe Gradsko-Farish, pjesë e autostradës Gradsko-Prilep.
“Këto janë vetëm përmes Ministrisë së Transportit, për të mos përmendur ato projekte të mëdha infrastrukturore që kalojnë direkt përmes Ministrisë së Transportit dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore. Qoftë ndërtimi i autostradave Ohër-Kërçovë, tani po punojmë në Kërçovë-Bukojçan, Bukojçan-Gostivar, Gostivar-Tetovë, Prilep-Manastir. Qoftë hapja e dy rrugëve në autostradën Prilep-Gradsko, pra seksioni nga Gradsko në Drenovë dhe nga Drenova në Farish. Për më tepër, autostrada Kumanovë-Kriva Palankë dhe projekte të shumta në të cilat po punohet aktualisht”, tha Nikolloski.
Përveç faktit që vendi aktualisht është një kantier i madh ndërtimi dhe ndërtimet po zhvillohen në të gjithë Maqedoninë, Nikoloski theksoi se tani, ndryshe nga disa kohë të kaluara, projektet infrastrukturore që kanë filluar po përfundojnë, kështu që vetëbesimi po kthehet.
“Dhe është mirë që projektet më në fund po përfundojnë dhe qytetarët mund të shohin se një projekt mund të përfundohet dhe ajo që është më e rëndësishmja, po e rikthejmë vetëbesimin e njerëzve se Maqedonia dhe maqedonasit janë të aftë të drejtojnë projekte të mëdha. Nuk është vetëm në infrastrukturën rrugore, ka edhe infrastrukturën hekurudhore, ka aeroporte dhe linja ajrore, ka burime të rinovueshme të energjisë. Të mos harrojmë se në më pak se një vit arritëm të përfundojmë plotësisht një projekt të madh në një pjesë të procedurave që duhet të jetë një investim prej gjysmë miliardi eurosh”, theksoi Nikoloski.
Nikoloski iu referua edhe rindërtimit të ndërmarrjeve të mëdha, siç janë Infrastruktura e Hekurudhave të Maqedonisë, Transporti i Hekurudhave të Maqedonisë dhe Posta e Maqedonisë, në të cilat punëtorët nuk merrnin paga të rregullta.
“Vitin e kaluar, kur u zgjodhëm për të udhëhequr Qeverinë, Infrastruktura e Hekurudhave të Maqedonisë, Transporti i Hekurudhave të Maqedonisë dhe Posta e Maqedonisë nuk morën paga të rregullta dhe sot kjo nuk është më problem. Sot po flasim se si t’i promovojmë dhe si t’i bëjmë të punojnë më mirë”, tha, ndër të tjera, Nikolloski.
Comments are closed for this post.