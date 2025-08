Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski njoftoi se pesë linja të reja ajrore do të futen nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit. Nga nëntori, do të fillojnë fluturimet nga Shkupi për në Madrid dhe Stokholm, dhe nga dhjetori për në Pragë, Bari dhe Këln.

Këtë mëngjes nënshkruam një marrëveshje për pesë destinacione të reja që do të operohen nga Aeroporti i Shkupit. Pesë avionë të rinj që do të thonë më shumë turistë në Maqedoni, më shumë biznes në Maqedoni dhe më shumë mundësi për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Një fluturim i rregullt Stokholm-Shkup do të fillojë në nëntor. Gjithashtu, një fluturim i rregullt Madrid-Shkup do të fillojë në nëntor, dhe një fluturim i rregullt Bari-Shkup do të fillojë në dhjetor, Këln-Shkup në dhjetor dhe një fluturim i rregullt Pragë-Shkup do të fillojë gjithashtu në dhjetor, tha Nikolloski.

Me pesë linjat e reja dhe 11 që janë hapur tashmë, siç theksoi ai, janë lançuar 16 linja të reja ajrore vetëm në një vit.

Dhe shifrat tregojnë se, vetëm në gjysmën e parë të këtij viti, u transportuan gjithsej 1.5 milion pasagjerë nga aeroportet e Shkupit dhe Ohërit, që është një rritje prej 5% nga aeroporti i Shkupit dhe 11% nga aeroporti i Ohërit. Në periudhën e ardhshme do të ketë më shumë lajme të mira, njoftoj se do të ketë më shumë linja ajrore të reja. Paç fat linjave ajrore nga Stokholmi, Madridi, Bari, Këlni dhe Praga, që do të thotë shumë më tepër turistë për Maqedoninë, shumë më tepër biznese dhe më shumë mundësi për qytetarët e Maqedonisë. Le të jetë avioni! – thekson Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.