Nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, qytetarët e shprehën qartë vullnetin e tyre vitin e kaluar. Ne kemi shumicë të qëndrueshme në Parlament, ministrat dhe personat e emëruar po e kryejnë punën e tyre në mënyrë korrekte dhe për këtë arsye nuk shoh asnjë arsye pse duhet të ketë zgjedhje të parakohshme, tha zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolloski, në paraqitjen e sonte si i ftuar në emisionin “360 Gradë”.

Ai theksoi se VMRO-DPMNE dhe koalicioni janë të qëndrueshëm. Lidhur me grindjet brendapartiake në bllokun e koalicionit shqiptar, ai tha se këto janë probleme të brendshme që nuk ndikojnë në punën e Qeverisë dhe projektet.

Qeveria është e qëndrueshme, këtu pyetja ka tre pjesë. Nëse e shohim vetëm VMRO-DPMNE-në, ne vetë mund të udhëheqim një qeveri. Nëse është politike apo oportuniste është një çështje tjetër, tani po flasim për numra.

Komponenti i dytë është së bashku me ZNAM. Tani kemi një shumicë të qëndrueshme, nëse i shtojmë kësaj edhe 6 deputetë të ZNAM-it, atëherë është mjaft e qartë se kemi një qeveri të qëndrueshme. Por realiteti në Maqedoni është ndryshe, ky është ai që është. Është mirë të kesh partnerë nga blloku shqiptar. Në këtë moment, mendoj se 4 partitë që janë pjesë e koalicionit VLEN-VREDI po e përfundojnë punën e tyre brenda Qeverisë, ministrat dhe personat e tjerë të emëruar po punojnë saktë dhe po e bëjnë mirë punën e tyre, dhe nuk kemi asnjë ankesë. Dhe për sa kohë që është kështu, nuk shoh asnjë arsye për të pasur një riorganizim brenda Qeverisë. Fakti që kanë mosmarrëveshje të brendshme midis tyre dhe ato nuk janë të drejtuara nga Qeveria, por nga zgjedhjet lokale, këto janë çështje që duhet t’i zgjidhin midis tyre, theksoi zëvendëskryeministri Nikolloski.

Zëvendëskryeministri dërgoi një mesazh të qartë: nuk do të ketë vend për BDI-në në Qeveri. Kushdo që do të bashkëpunonte me BDI-në do të shkonte në opozitë, theksoi ai.

Nëse dikush mendon se do të kemi një qeveri me të gjitha subjektet politike të shqiptarëve, nuk mendoj se kjo është realiste. Nëse ndonjë nga partnerët në VLEN mendon se mund të bashkëpunojë me BDI-në dhe kështu të jetë drejtpërdrejt në Qeveri, kjo nuk është realiste dhe ne do t’i përmbahemi asaj politike deri në fund sepse kemi bërë një premtim se do ta mbajmë BDI-në jashtë Qeverisë dhe do ta mbajmë atë premtim për ato 4 vjet. Nëse dikush mendon se duhet të bashkëpunojë me BDI-në, atëherë do të jetë në opozitë, por deri në këtë pikë nuk kemi pasur asnjë njoftim nga Taravari se ai do të hyjë në koalicion me BDI-në. Nëse kjo ndodh, atëherë ai do të kalojë në opozitë, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.