Planifikojmë një rindërtim të plotë të Ndërmarrjes Publike “Rrugët e Maqedonisë” menjëherë pas zgjedhjeve. Ndërmarrja ka trashëguar borxhe me vlerë miliona dhe duhet të konsolidohet urgjentisht në mënyrë që të ketë mirëmbajtje më të mirë të rrugëve – theksoi në paraqitjen e sonte në emisionin “Vesti Plus” në “Kanal 5”, zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.
Ndërmarrja është në një gjendje shumë të keqe, ka trashëguar borxhe nga e kaluara prej rreth 27-28 milionë eurosh. Me një barrë të tillë, ajo ndërmarrje nuk mund ta kryejë punën e saj, kështu që një rindërtim i plotë i Rrugës së Maqedonisë është prioritet dhe shpresoj që verën e ardhshme kur të takohemi, do të mund të flasim për mirëmbajtje shumë më të mirë të rrugëve, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.
Zëvendëskryeministri theksoi se prioritet i Qeverisë për mirëmbajtje janë të gjitha rrugët, përfshirë ato që çojnë në vendbanime më të vogla, dhe sa i përket rindërtimit, prioritet është Korridori 10 dhe Unaza e Shkupit.
Pjesa që shkon nga Demir Kapija, përmes Negotinës, Velesit, Shkupit, Kumanovës dhe kufirit me Serbinë, është tashmë e pjekur për rindërtim, kështu që atje po punohet për një projekt rindërtimi. Në rrugën anësore të Shkupit janë bërë disa ndërhyrje, por edhe atje nevojitet një rindërtim i plotë, theksoi Nikolloski.
