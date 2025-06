Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski deklaroi sonte se po zhvillohen diskutime serioze me Britaninë e Madhe për tre kategori qytetarësh që do të përjashtohen nga vizat.

Kjo, siç tha Nikolovski për televizionin Kanal 5, do të thotë se rreth 80 përqind e qytetarëve do të mbulohen. Kjo u diskutua gjatë qëndrimit të tij në Londër.

Po diskutojmë shumë seriozisht që të paktën tre kategori të përjashtohen nga vizat dhe ato tre kategori do të mbulojnë rreth 80 përqind. Ende po diskutojmë, tha Nikollovski.

Lidhur me marrëveshjen e nënshkruar me Britaninë e Madhe dhe nëse nëse ngrihet çështja e migrantëve, ajo do të pranohet nga pala jonë, Nikolloski tha se të dyja gjërat nuk kanë lidhje me njëra-tjetrën.

Qëndrimi ynë në lidhje me migrantët është i qartë dhe ne e kemi shprehur qartë qëndrimin tonë. Nuk shoh se diçka do të ndryshojë këtu, theksoi Nikolloski.