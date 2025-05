Në komunën e Shtipit po punojmë në disa projekte, në fazën përfundimtare është përgatitja e planit urbanistik të detajuar për zhvillimin e Banjës Kezhovica, i cili duhet të hapë shumë perspektiva për zhvillimin e turizmit, para së gjithash turizmit të banjës, ndërsa diga e Otinjës duhet të jetë gati vitin e ardhshëm, tha sot zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, gjatë vizitës së tij në komunën e Shtipit.

Për komunën e Shtipit, po investojmë rreth 70 milionë denarë shtesë për furnizimin me ujë dhe sistemet e kanalizimit. Këtë vit do të kemi një aktivitet tjetër të ngjashëm si mbështetje shtesë, kjo është një gjë. E dyta është se, së bashku me kryetarin e bashkisë, po punojmë dhe jemi në fazën përfundimtare të përgatitjes së një plani urbanistik të detajuar për banjën Kezhovica, i cili duhet të hapë shumë perspektiva për zhvillimin e turizmit, kryesisht turizmit spa, dhe gjithashtu një vendbanim të bukur për fundjavë që do të thotë shumë për të gjithë pjesën lindore të vendit. Projekti i tretë është Diga e Otinjës, e cila duhet të jetë një atraksion turistik. Ne kemi siguruar edhe 145 milionë denarë shtesë dhe aktualisht është duke u zbatuar. Pres që të përfundojë brenda vitit të ardhshëm. “Pres që të fillojë të mbushet me ujë në verën e vitit 2027 dhe shpresoj se mund të bëjmë një ndryshim në atë liqen, si në aspektin e turizmit ashtu edhe të ujitjes”, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.