Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ka autoritet të veprojë vetëm për ndërtesat e kategorisë A, ndërsa për ndërtesat për të cilat Kryetari i Qytetit të Shkupit flet çdo ditë, Qyteti është përgjegjës, tha Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolloski, duke iu përgjigjur një pyetjeje parlamentare nëse kanë kontrolluar se çfarë po ndodh në komunën e Çairit ku, sipas njoftimeve të Kryetarit të Bashkisë së Shkupit, po ndërtohen ndërtesa pa leje.

Nikolloski i vlerësoi performancat e Kryetares së Bashkisë Danela Arsovska si spektakle, duke theksuar se si qeveri e qytetit ka të drejtë të veprojë nëse përcaktohet se objekte të caktuara janë ndërtesa pa leje.

Mendoj se është e saktë të informohet publiku se Kryetari i Bashkisë së Shkupit ka autoritet të plotë me inspektoratin përkatës të ndërtimit dhe në vend që të bëjë spektakle, le të dalë me një inspektor ndërtimi dhe të përcaktojë. Nëse ka ndërtesa pa leje, ato duhet të shemben. Nëse investitori nuk dëshiron t’i shembe, qyteti duhet të shpallë një tender për një kompani prishjeje dhe ajo kompani duhet t’i shembe, dhe pastaj shpenzimet bien mbi barrën e atij që ka ndërtuar pa leje. Dhe të paraqesë një raport përkatës në prokurorinë kompetente dhe të mbajë përgjegjësi penale, dhe e gjithë prona, nëse është ndërtuar në tokë të Republikës së Maqedonisë, sepse ka indikacione të tilla që bëhen publike, të konfiskohet. Siç kemi qenë dëshmitarë, asgjë nga kjo nuk është bërë nga kryetari i Qytetit të Shkupit. Përkundrazi, çdo ditë ka spektakle në publik, dhe asnjë nga veprimet ligjore nuk është ndërmarrë, gjë që mund të na çojë në përfundime të tjera nëse sfondi është i motivuar nga partia politike BDI dhe nga marrëdhënie të caktuara që kryetari i bashkisë ka me zyrtarë të lartë të BDI-së, tha Nikolloski.