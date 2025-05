Ambicia jonë është të jemi ndryshe nga qeveritë e mëparshme dhe të realizojmë projekte, në radhë të parë projekte infrastrukturore. Jemi gati dhe shumë të motivuar. Në fakt, shpejtësia me të cilën arritëm këto dy marrëveshje – Qeveri me Qeveri dhe Partneritet Strategjik, është konfirmimi më i mirë i asaj që po themi. “Ajo për të cilën jam veçanërisht krenar është se kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji që Mbretëria e Bashkuar e ka nënshkruar me cilindo në rajon, gjë që tregon se Maqedoninë e sheh si partnerin e saj më të fortë në rajon”, tha zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski në një intervistë për MIA-n.

Konfirmimi më i mirë i kësaj që po themi është se në anën tjetër kemi Britaninë e Madhe. Është fuqia numër dy në botë, një fuqi bërthamore, një anëtare e Këshillit të Sigurimit, një vend fitimtar në Luftën e Dytë Botërore dhe e vetmja perandori mbretërore e mbijetuar në botë. Pra, nuk është rastësi që ata nënshkruajnë kontrata me ne dhe nuk është se nënshkruajnë kontrata me të gjithë. Siç thashë, ne jemi të vetmit në të gjithë rajonin me të cilët kemi nënshkruar marrëveshje, thotë Nikoloski i pyetur për vërejtjet e opinionit për kapacitetet e Qeverisë për realizimin e projekteve të përcaktuara me marrëveshjen e nënshkruar me Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar.

Në intervistë ai flet edhe për kushtet për shfrytëzimin e parave nga marrëveshja, kur do të zhvillohen aktivitetet e para në terren për projektet e planifikuara, si dhe paralajmëron mundësinë e hyrjes së linjës ajrore irlandeze me kosto të ulët Ryanair në tregun maqedonas.

Zëvendëskryeministri Nikolloski dhe ministri britanik për ekonomi dhe eksport Garet Thomas nënshkruan të enjten në Londër Marrëveshjen për Partneritet për realizimin e projekteve infrastrukturore, e cila i siguron vendit shumën më të madhe historike të mjeteve prej pesë miliardë funte për realizimin e projekteve kapitale. Projektet nga marrëveshja dhe partneriteti strategjik pritet të stimulojnë rritjen ekonomike dhe të përmirësojnë jetën e qytetarëve në vend, si dhe të ngrenë në një nivel të ri marrëdhëniet dypalëshe mes dy vendeve.

Marrëveshja e dytë e partneritetit strategjik ndërmjet Maqedonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, e cila përshkruan kornizën e përgjithshme politike dhe ekonomike të bashkëpunimit ndërmjet vendeve, do të nënshkruhet nga dy kryeministrat, Hristijan Mickoski dhe Keir Starmer, tha Nikolloski.

Intervista e plotë në vazhdim:

Në kuadër të partneritetit strategjik ju nënshkruat një marrëveshje ndërmjet qeverive të Maqedonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, me të cilën Maqedonia merr në dispozicion pesë miliardë paund për investime në projekte kapitale. Mund të sqaroni kushtet e kontratës?

Siç thashë, po flasim për dy marrëveshje të rëndësishme. Njëra është një marrëveshje qeveri me qeveri ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, marrëveshje që duhet të mundësojë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës si në administratën publike ashtu edhe në biznes. Përfaqësuesit nga Mbretëria e Bashkuar do të na ndihmojnë në të dy sektorët, gjë që mendoj se do ta sjellë administratën publike dhe biznesin maqedonas në një nivel tjetër. Pjesë e kësaj marrëveshjeje është një kornizë prej pesë miliardë funtesh, të cilën mekanizmi i Britanisë së Madhe për financim ndërkombëtar ia vë në dispozicion Maqedonisë si kornizë, të cilën ne planifikojmë ta përdorim për zbatimin e projekteve strategjike të infrastrukturës në fushën e transportit, shëndetësisë, arsimit, energjisë dhe mjedisit. Bëhet fjalë për financimin e projekteve, diçka që mendoj se do ta sjellë Maqedoninë në një nivel krejtësisht të ri të zhvillimit, dhe Marrëveshja e dytë e partneritetit strategjik ndërmjet dy vendeve, e cila do të nënshkruhet nga dy kryeministrat në periudhën e ardhshme, e cila përshkruan kornizën e përgjithshme politike dhe ekonomike të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Ajo për të cilën jam veçanërisht krenare është se kjo është marrëveshja e parë e këtij lloji që Mbretëria e Bashkuar ka nënshkruar me këdo në rajon, gjë që tregon se Maqedoninë e sheh si partnerin e saj më të fortë në rajon. Ne jemi aleatë në NATO, por ky është një lloj tjetër bashkëpunimi. Këtu nuk bëhet fjalë për huamarrje, por për financimin e projekteve, ndaj me të dalë projektet do të flasim për financimin e tyre dhe sigurisht do ta informojmë publikun me detaje kur të kemi detaje. Në përgjithësi, kërkohen katër hapa për të zbatuar një projekt. E para është të kemi projektin që tashmë e kemi, e dyta është të kemi kornizën ligjore – këtë e bëmë sot. E treta është të kemi financa – kjo është diçka për të cilën do të punojmë në periudhën e ardhshme dhe e katërta është të zgjedhim një kontraktor që do ta zbatojë atë. Pra, pres që gjatë verës të kemi përfunduar financimin dhe kontraktorët e përzgjedhur për projektin e hekurudhës së shpejtë në Korridorin 10, projektin e shëndetësisë për ndërtimin e spitalit të ri dhe qendrës shëndetësore në Kërçovë, rikonstruksionin e plotë të Spitalit klinik në Shtip, dhe në fushën e edukimit, ndërtimin e Fakultetit të Mjekësisë në Shtip dhe një studenti në Shtip?

Maqedonia tashmë ka nënshkruar një marrëveshje në nivel qeveritar me Hungarinë për një kredi prej një miliard eurosh me kushte shumë të favorshme?

Nuk do t’i krahasoja marrëveshjet, ato janë larg njëra-tjetrës. Kjo është një marrëveshje për bashkëpunim strategjik, është një kornizë e gjerë e bashkëpunimit politik. Ajo që përmendët me Hungarinë ishte një marrëveshje huamarrjeje për të marrë hua një miliard euro, ndaj nuk do t’i krahasoja.

Pyetja që ngjall interesin më të madh publik janë kushtet në të cilat do të përdoren paratë nga Marrëveshja me Mbretërinë e Bashkuar.

Kjo është diçka që është financimi i projekteve, varet nga maturimi i projekteve, se kur do t’i realizojmë projektet, sa do të jetë shuma e financimit të projekteve. Por ajo që mund të them është se këto do të jenë kushtet më të mira që Maqedonia ka marrë ndonjëherë nga askush dhe se janë kushte që Maqedonia aktualisht nuk mund t’i marrë nga asnjë institucion tjetër përkatës ndërkombëtar perëndimor sepse maksimumi që Maqedonia ka arritur të sigurojë deri më tani është 350 milionë euro, dhe këtu tashmë flasim për projekte që kalojnë dy miliardë euro fillimisht ose gjashtë miliardë euro në fund. Pra, me hyrjen e projekteve, ne do të përcaktojmë kornizën dhe do të informojmë publikun.

Deri më tani janë konfirmuar tre grupe projektesh në hekurudha, shëndetësi dhe arsim, me vlerë rreth 2.2 miliardë euro. Kur mund të presim aktivitetet e para konkrete në terren?

Këtu jemi mjaft ambicioz. Plani ynë është që deri në fund të verës të ketë përfunduar përzgjedhja e kontraktorit dhe pjesa e sigurimit të financimit. Pas kësaj, natyrisht, atyre kontraktorëve do t’u duhen disa muaj për t’u mobilizuar dhe pres që aktivitetet e para në terren të fillojnë në fund të vjeshtës.

A mund të ndikojë në këtë axhendë fakti që zgjedhjet vendore janë planifikuar në vjeshtë, pasi ka kufizime në marrjen e vendimeve lidhur me financimin?

Nuk e shoh se si do të kenë ndonjë ndikim. Vendimet që po marrim tani nuk kanë hyrë ende në periudhën zgjedhore. Sigurisht, ne do të respektojmë periudhën zgjedhore.

Një nga çështjet që po diskutohet në publik është kapaciteti i Qeverisë për të realizuar projekte kaq të mëdha infrastrukturore, sepse vendi nuk arrin gjithmonë të përmbushë investimet kapitale të parapara në buxhet?

Vërtetë, ky ishte një problem i madh i qeverive të mëparshme. Por ambicia jonë është të jemi ndryshe nga qeveritë e mëparshme dhe të realizojmë projekte, të zbatojmë mbi të gjitha projekte infrastrukturore. Pra mendojmë se jemi gati, jemi shumë të motivuar. Në fakt, shpejtësia me të cilën arritëm këto dy marrëveshje – Qeveri me Qeveri dhe Partneritet Strategjik, dhe në fund të fundit, konfirmimi më i mirë i asaj që po themi është se në anën tjetër nuk kemi tjetër veç Britanisë së Madhe. Është fuqia numër dy në botë, një fuqi bërthamore, një anëtare e Këshillit të Sigurimit, fitimtarja në Luftën e Dytë Botërore dhe e vetmja perandori mbretërore e mbijetuar në botë. Pra, nuk është rastësi që ata nënshkruajnë kontrata me ne dhe nuk është se nënshkruajnë kontrata me të gjithë. Siç thashë, ne jemi të vetmit në të gjithë rajonin me të cilët kanë nënshkruar marrëveshje.

Si do të plotësojë apo përmirësojë, sipas jush, kjo marrëveshje synimet e vendit në lidhje me integrimin europian?

Epo, nuk do ta lidhja këtë me integrimin evropian. Bëhet fjalë për bashkëpunim dypalësh. Mbretëria e Bashkuar nuk është anëtare e BE-së.

Po, por nuk e mbështet anëtarësimin në BE.

E vërtetë, por për sa i përket BE-së, sigurisht që do të flasim me BE-në dhe do ta udhëheqim procesin atje.

Gjatë vizitës tuaj në Londër, a jeni takuar edhe me drejtorin e Ryanair për mundësinë e futjes së linjave të reja ajrore nga Shkupi dhe Maqedonia?

Ambicia jonë është që të dy aeroportet të rriten. Vitin e kaluar kur u zgjodha, të dy aeroportet, për fat të keq, ishin në rënie me një rënie vjetore prej 25 deri në 30 për qind të numrit të pasagjerëve, dhe ne vendosëm t’i transformojmë ata. Në vetëm pak muaj kemi tashmë 10 linja të reja, të cilat ia dolëm t’i siguronim me politikën e re të subvencionimit. Po bisedojmë me Ryanair edhe për hapjen e linjave dhe hyrjen në tregun maqedonas. Deri më tani, fatkeqësisht nuk janë të pranishëm dhe pres që prania e tyre do të thotë shumë në rritjen e numrit të linjave direkte. Siç thashë, arritëm të siguronim 10 linja të reja në vetëm pak muaj.