Në fund të mandatit të kësaj Qeverie, Maqedonia do të jetë lider në infrastrukturë në rajon, theksoi në paraqitjen e sonte si i ftuar në “Vesti Plus” në Kanal 5, zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, duke theksuar të gjitha objektet infrastrukturore në të cilat po punohet aktualisht në të gjithë vendin.
Dy korridore pan-evropiane kryqëzohen në Maqedoni. Dy korridoret pan-evropiane, 8 dhe 10, do të mbulohen plotësisht nga një autostradë ose autostradë dhe do të jemi në një fazë shumë të avancuar në ndërtimin e një hekurudhe me shpejtësi të lartë në Korridorin 10 dhe rindërtimin dhe ndërtimin e Korridorit 8, të cilin asnjë vend tjetër në rajon nuk e ka. Pa përmendur aeroportet, të cilat të dyja po rriten nga tremujori në tremujor, kështu që kur e shihni atë perspektivë, mendoj se deri në vitin 2028, mendoj se do të jemi lideri absolut në rajon, tha Nikolloski.
