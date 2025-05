Marrëveshja e Partneritetit Strategjik me Mbretërinë e Bashkuar do të hapë mundësinë që mbi 70 për qind e kompanive vendase të marrin pjesë në zbatimin e projekteve të infrastrukturës. Sa për krahasim, tani nuk ka më shumë se 49 për qind pjesëmarrje dhe në disa projekte vetëm deri në 10 për qind punohet nga kompanitë tona. Me këtë pres që industria e ndërtimit të Maqedonisë të bëhet sërish konkurruese, tha zëvendëskryeministri dhe ministër i Transportit, Aleksandar Nikolloski.

Ai bëri të ditur se në periudhën në vijim do të ketë diskutime me odat e biznesit dhe do të ftohen të gjitha kompanitë vendase që të mobilizohen në ndërtimin e shtetit.

Kjo do të jetë hapësira më e madhe për një komponent lokal që është parë ndonjëherë në Maqedoni. Kryeministri tashmë ka bërë të ditur se së shpejti do të bisedojmë me dhomat e tregtisë, me komunitetin e biznesit, për t’i prezantuar këto projekte dhe për t’i ftuar ata që të përfshihen, sepse ne duhet që të gjithë të përfshihen dhe të mobilizohen dhe të shohim se sa janë kapacitetet absorbuese të kompanive tona, por edhe kompanitë tona do të rriten. Një nga gjërat që është rënë dakord me ne, përveç njohurive, do të jetë transferimi i mallrave në kompanitë tona, në kuptimin që do të vihen në dispozicion makineritë që kompanitë tona nuk mund t’i marrin edhe nëse kanë para. Inxhinierë do të vihen në dispozicion të cilët mund të vënë në funksion sisteme të reja që kompanitë tona gjithashtu nuk mund t’i aksesojnë, kështu që pres që ajo që po bëjmë me Mbretërinë e Bashkuar të transferojë edhe biznesin.

“Pritjet e mia janë që pas një deri në dy cikle investimi, që zakonisht janë pesë vjet, domethënë pas 5 deri në 10 vjet, ndërtimi maqedonas do të jetë sërish konkurrues ndërkombëtar dhe në vend që të shohim kompani të huaja që vijnë për të punuar në Maqedoni, do të shohim kompanitë maqedonase që do të punojnë jashtë”, theksoi zëvendëskryeministri Nikolloski.