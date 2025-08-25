Në Panairin me rastin e “4 viteve punë për ju”, mbajti fjalim Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.
Nikoloski theksoi se me mbështetjen e Qeverisë, projekte të shumta në komuna tashmë janë duke u zbatuar, dhe se shumica e komunave tashmë kanë filluar procesin e prokurimit publik, me zbatimin e thirrjes së dytë të shpallur nga Qeveria.
Ai theksoi se bashkëpunimi me kryetarët e komunave është shumë i rëndësishëm sepse qytetarët nuk janë të interesuar se në juridiksionin e kujt është problemi, por që ai të zgjidhet.
