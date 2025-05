Javën e ardhshme do të nënshkruhet Marrëveshja e Partneritetit Strategjik me Mbretërinë e Bashkuar në Londër, qeveri me qeveri, ka paralajmëruar zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, në intervistën e sonte në TV Sitel, në të cilën ka zbuluar detaje ekskluzive për marrëveshjet me Britaninë e Madhe.

Ai theksoi se ky ishte një proces që zgjati me muaj dhe shtoi se kontaktet fillestare për këtë temë i kishin bërë edhe kur ishin në opozitë.

Kemi arritur një partneritet strategjik me fuqinë e dytë botërore. Marrëveshja për partneritet strategjik është me një aleat të madh, tha zëvendëskryeministri Nikolloski.

Duhet të përdorim me mençuri Korridorin 8 dhe Korridorin 10. Bëhet fjalë për dy marrëveshje që përfshijnë bashkëpunim politik.

Ai foli për marrëveshjen Qeveri me Qeveri ku do të vendoset partneriteti me Mbretërinë e Bashkuar.

Transporti dhe shëndetësia janë segmentet më të rëndësishme të kësaj marrëveshjeje. Ne kemi një kornizë kohore të pakufizuar për përdorimin e këtyre fondeve në dispozicion. Aktualisht kemi dy projekte të gatshme me vlerë rreth 2.2 miliardë euro. Dhe këto janë projektet e para me të cilat do të fillojmë, tha Nikolloski.

Zëvendëskryeministri theksoi se hekurudha e shpejtë në Korridorin 10 është një projekt dhe do të përdoret linja ekzistuese. Projekti i dytë, megjithatë, është ndërtimi i spitalit klinik në Shtip.

Nikolloski vlerësoi se ky partneritet nënkupton investime në transport, shëndetësi, arsim, mbrojtje, vende të reja pune dhe ekonomi të fortë dhe pozicionim strategjik të Maqedonisë.