Që të martën e ardhshme, do të kemi krijuar një trup koordinues për zbatimin e Marrëveshjes me Mbretërinë e Bashkuar. Ministria e Financave do të fillojë procesin e sigurimit të financimit dhe ju sigurojmë se do të zgjedhim opsionin më të favorshëm për financimin e projekteve, tha zëvendëskryeministri Aleksandar Nikolloski në intervistën e sonte në Top Tema. “Pres që deri të martën të jemi gati me projektin e parë fillestar, që është hekurudha me shpejtësi të lartë nga Tabanovca në Gjevgjeli. Qeveria duhet t’i ngarkojë Ministrisë së Financave detyrën për të siguruar financimin e projektit.

Hapi tjetër do të ishte që Ministria e Financave t’u dërgojë një kërkesë për financim të gjitha institucioneve financiare ndërkombëtare relevante përmes një dialogu transparent dhe konkurrues dhe ato të konkurrojnë midis tyre për të parë se cila do të ofrojë kushtet më të mira të financimit. Mendojmë se do të jetë Britania e Madhe, por Zoti na ruajt që të aplikojë dikush që do të ofrojë kushte të ndryshme dhe financim më të lirë. Për shembull, nëse Britania e Madhe ofron që mund të financojë 95% të shumës me një normë të caktuar interesi, dhe shfaqet një vend tjetër që mund të financojë 100% të shumës me një normë interesi më të ulët, ne sigurisht që do të zgjedhim opsionin tjetër”, tha Zëvendëskryeministri Nikolloski.

Procedura e mëtejshme, siç theksoi Zëvendëskryeministri Nikolloski, do të jetë zgjedhja e një Kontraktori sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

“Teorikisht, nëse do të ishte Britania e Madhe, atëherë Britania e Madhe do të zgjidhej si financuese e projektit dhe ne do të hynim në zbatimin e projektit duke zgjedhur një Kontraktor përmes Ligjit tonë të Prokurimit Publik, i cili përcakton qartë procedurën për zgjedhjen e një Kontraktori për projekte kaq të mëdha. Nuk është një marrëveshje një-me-një, por nuk është as një tender klasik ku mund të aplikojë kushdo, duhet të vendosen kritere të qarta se kush mund të marrë pjesë sepse projekti duhet të përfundojë dhe duhet të jemi seriozë që të mos na ndodhë Ohër – Kërçovë ose diçka e ngjashme. Por në terma më të thjeshtë për publikun, do të ishte një dialog konkurrues me kompanitë që plotësojnë kërkesat, dhe ne do të vendosim kritere të përshtatshme”, thotë zëvendëskryeministri Nikolloski.

Duke krahasuar marrëveshjet e Britanisë së Madhe me Turqinë dhe Serbinë, ai theksoi se ato janë marrëveshje klasike tregtare të ndjekura nga financimi me ndërtim, ndërsa në rastin tonë kemi një marrëveshje politike, marrëveshja e parë e tillë e nënshkruar në rajon dhe e cila do të na ofrojë kushtet më të favorshme të financimit.