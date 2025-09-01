Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit dhe Komunikacionit, Aleksandar Nikolloski, i bëri thirrje Prokurorisë të hapë një hetim dhe të ndjekë penalisht ata që janë përgjegjës për abuzimin e supozuar të shërbimeve sekrete, duke vlerësuar se pastrimi është thelbësor për demokracinë.
PËRGJEGJËSIA DHE NDJEKJA PENALE E ATYRE PËRGJEGJËS PËR ABUZIMIN E SHËRBIMEVE SEKRETE SI PARAKUSHT PËR DEMOKRACINË NË MAQEDONI!
Në ditët e opozitës, ne shprehëm dyshime se po monitoroheshim nga shërbimet sekrete që u keqpërdorën nga qeveria e LSDM-së dhe BDI-së, dhe bashkë me ta edhe Stevo Pendarovski.
Ne dyshonim se Agjencia e Inteligjencës po shkruante raporte të rreme shpifëse për partnerët dhe aleatët perëndimorë, dhe se NSA po monitoronte dhe përgjonte.
Ishte një mënyrë diskreditimi politik që nuk funksionoi për ta! Ndryshimet ndodhën në zgjedhjet e vitit të kaluar, dhe bashkë me to edhe rruga drejt një pastrimi në shërbimet sekrete dhe llogaridhënies për ata që i keqpërdorën ato! I bëj thirrje Prokurorisë ta hetojë këtë dhe të ndjekë penalisht ata që janë përgjegjës. Mjaft me abuzimet e shërbimeve sekrete!!!
Comments are closed for this post.