Këto ditë, si reporter i emëruar nga Komisioni Monitorues i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, marr pjesë në një mision faktmbledhës në Bosnjë dhe Hercegovinë, ka shkruar në Facebook nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikollovski.

Kjo është hera e parë që një anëtar i Delegacionit të Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës në funksion të reporterit merr pjesë në një mision monitorues dhe raporton për progresin e një vendi tjetër. Pas vizitës do të përgatisim një raport mbi ecurinë e shtetit, i cili fillimisht do t’u prezantohet anëtarëve të Komisionit të Monitorimit dhe më pas, së bashku me rekomandimet për hapat e ardhshëm, fillimisht do të jetë objekt debati në një seancë plenare. seancë, dhe më pas do të votohet për tekstin, i cili do të përfaqësojë qëndrimin e përbashkët të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, theksoi Nikollovski.