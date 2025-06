Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski, në kuadër të vizitës së tij të punës në Francë, u takua sot në mëngjes me Ministrin e Transportit të Francës, Filip Tabaro, ku diskutuan për promovimin e bashkëpunimit të ndërsjellë në fushat e hekurudhave, trafikut ajror dhe autostradave. Më poshtë është teksti i plotë i deklaratës së përbashkët të Zëvendëskryeministrit Nikolloski dhe Ministrit të Transportit të Francës, Filip Tabaro.

“Sot patëm një takim të shkëlqyer me Ministrin e Transportit dhe Infrastrukturës së Republikës Franceze, është një nder i madh për mua dhe qeverinë maqedonase që u pritëm në një nivel të lartë.

Kemi një bashkëpunim të shkëlqyer mbi të cilin do të ndërtojmë tani. Biseduam për bashkëpunimin që është mjaft i zhvilluar në fushën e trafikut ajror, dy aeroportet në Shkup dhe Ohër operohen nga një kompani franceze. Biseduam gjithashtu për rritjen e bashkëpunimit në fushën e Hekurudhës dhe autostradave.

Në fushën e Hekurudhës, paraqita planet tona për zhvillimin e të dy Korridoreve 10 dhe 8. Maqedonia ka një pozicion unik ku dy korridoret kryqëzohen në lindje të Shkupit dhe ne duhet t’i zhvillojmë të dy. Lidhur me Korridorin 8, i cili është me rëndësi strategjike për NATO-n, biseduam për atë që mund të bëjmë për të përfunduar pjesën lindore të hekurudhës, por edhe për të zhvilluar pjesën perëndimore të hekurudhës, sigurisht për t’u lidhur me Italinë, Shqipërinë dhe Bullgarinë dhe për të lidhur Detin Jon dhe Adriatik me Detin e Zi. Deti.

Lidhur me Korridorin 10, është korridori më i rëndësishëm tregtar në Ballkan dhe biseduam për atë që mund të bëjmë për të ndërtuar një hekurudhë me shpejtësi të lartë dhe kështu të lidhim portet jugore të Evropës me Evropën e Mesme dhe Qendrore. Ekziston një përvojë e madhe që do ta përdorim nga Franca, Franca është lidere veçanërisht në transportin hekurudhor dhe do të punojmë shumë së bashku.

Dje patëm një takim me 11 nga kompanitë më të mëdha franceze që janë të mirëpritura të investojnë në Maqedoni” – tha Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.

“Jam i kënaqur me takimin që pata sot në mëngjes me Ministrin. Ky është një takim i rëndësishëm për marrëdhëniet midis dy vendeve në fushën e transportit. Tashmë ekziston bashkëpunim në fushën e trafikut ajror me kompaninë që menaxhon aeroportet në vendin tuaj dhe bashkëpunimi është i shkëlqyer. Bashkëpunimi është i mirë edhe në fushën e aviacionit civil dhe është duke u përmirësuar vazhdimisht.

Qëllimi i takimit të sotëm është të bashkëpunojmë në projekte të tjera, kryesisht në fushën e trafikut hekurudhor, sepse ka kompani franceze që janë të zhvilluara dhe të përparuara. Ne dëshirojmë bashkëpunim me vendin tuaj, i cili, përveçse ekonomik, do të ishte mbi të gjitha miqësor në drejtim të krijimit të projekteve të përbashkëta dhe ndarjes së përvojës sonë në projekte që u iniciuan disa vite më parë, pastaj u rinovuan, në mënyrë që ju të mund të zbatoni projekte ambicioze në vendin tuaj, gjë që është e domosdoshme në Ballkan.

Përmes jush dhe përmes takimit miqësor që patëm, ne rinovojmë dëshirën për lidhje të forta dhe jemi në dispozicion të vendit tuaj për bashkëpunim të përbashkët, të përmirësuar, të shpejtë dhe sa më ambicioz të jetë e mundur” – deklaroi Filip Tabaro, Ministri i Transportit i Francës, pas takimit.