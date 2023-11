“Ne duhet të jemi të drejtë me njerëzit, ajo që mund të premtojmë është stabiliteti dhe serioziteti”. Maqedonia ka nevojë për njerëz të qëndrueshëm, jo ​​sharlatanë, dhe ka nevojë për njerëz me përvojë, jo fëmijë që nuk e dinë se ku janë dhe si të sillen me vendin. Ne e kemi atë, kemi një ekip njerëzish dhe sigurisht po përgatisim një program që do t’i përgjigjet realitetit në Maqedoni, një mjedis dhe përkushtim i tillë me një luftë të fortë kundër krimit, ngritjen e ekonomisë dhe mbrojtjen e interesave kombëtare maqedonase, që ne. kanë treguar edhe nga opozita se mundemi, e lëre më nga pushteti. Mendoj se për katër vite kjo do ta çojë Maqedoninë në kushte të mira jetese”, tha nënkryetari i VMRO-DPMNE-së, Aleksandar Nikolloski në një paraqitje mysafire në “30 sekonda” për portalin “Express.mk”.

Nikoloski vazhdoi dhe shtoi se ajo që mund të premtojë VMRO-DPMNE është stabilitet për Maqedoninë.

“Absolutisht mendoj se gjërat do të ndryshojnë, se nëse për katër vjet nga zgjedhjet e ardhshme Maqedonia është vend më i denjë për të jetuar me kushte më të mira, atëherë sigurisht që është bërë përparim”, përfundoi Nikoloski.

I pyetur se kush do të jetë kandidati për president nga VMRO-DPMNE, nënkryetari Nikolloski theksoi se presidenti ende nuk është vendosur dhe sipas procedurave të brendshme ai do të zgjidhet në një konventë.

“Është një praktikë interesante e futur që nga krijimi i partisë, është shumë e ngjashme me sistemin amerikan të përzgjedhjes së kandidatëve për president në kuadër të partive politike. Pra, e gjithë anëtarësia jonë zgjedh delegatët, ata delegatë mblidhen në një konventë dhe votojnë për një nga kandidatët e propozuar. “Kandidatët i vizitojnë të gjitha komitetet tona komunale dhe prezantohen, kështu që po bëjnë një fushatë klasike brendapartiake”, tha Nikolloski.

Nikoloski përfundoi se diskutimi nuk është nëse do të fitojë VMRO-DPMNE, por sa do të fitojë VMRO-DPMNE në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.