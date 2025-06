Foto: Ministria e Transportit

Inspektimi u krye në disa vende ku aktualisht po zhvillohen aktivitete intensive ndërtimi për zbatimin e këtij projekti kapital.

Foto: Ministria e Transportit

Gjatë kontrolleve, u konstatua se punimet e ndërtimit po vazhdojnë me intensitet të madh, në përputhje me planin e ri dinamik për ndërtimin e autostradës. Gjithashtu u përcaktua se problemet e trashëguara me shpronësimin, zhvendosjen e vijave dhe shpatet po zgjidhen vazhdimisht në përputhje me dinamikën e planifikuar.

Foto: Ministria e Transportit

Puna po vazhdon intensivisht përgjatë gjithë rrugës, me qëllim hapjen e segmentit nga Vrbjani në Ohër për trafik deri në fillim të sezonit turistik, me një ndërprerje të vogël pranë vendbanimit Botun ku po punohet për riparimin e një rrëshqitjeje dheu.

Foto: Ministria e Transportit

Siç theksoi zëvendëskryeministri Nikolloski, dinamika e punës është planifikuar në atë mënyrë që e gjithë autostrada të përfundojë deri në fund të vitit 2026 dhe të vihet në funksion.

Foto: Ministria e Transportit

Foto: Ministria e Transportit

Foto: Ministria e Transportit

Foto: Ministria e Transportit