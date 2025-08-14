Sot po zgjidhim një çështje tjetër urgjente, një problem tjetër urgjent në ndërtimin e autostradës Ohër-Kërçovë, dhe ai është vënia në funksion e kryqëzimit rrugor Podmolje, një kryqëzim rrugor që lidh Ohrin dhe Strugën, por edhe dy vende, Maqedoninë dhe Shqipërinë, tha Ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.
Dhe ky ishte një nga problemet e trashëguara nga e kaluara sepse në zbatimin e këtij projekti, le të themi se qeveria e mëparshme nuk bëri asgjë, por edhe ajo pak që bënë e bëri gabim, kështu që vendosën ta shembnin këtë kryqëzim rrugor pa zgjidhur marrëdhëniet pronësore-juridike, pa zgjidhur shpronësimin dhe kryqëzimi rrugor u shemb me vite, pa mundësinë e rindërtimit dhe vënies në funksion. Me ndryshimin e qeverisë dhe formimin e qeverisë së re të udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe Kryeministri Mickoski, kjo u zgjidh, zgjidhëm marrëdhëniet pronësore-juridike, zgjidhëm të gjitha problemet administrative që na penguan. Dhe tashmë është funksional që nga sot, që do të thotë një rrjedhë shumë më e shpejtë e njerëzve dhe pasagjerëve nga Struga dhe Shqipëria fqinje në Shkup, por edhe trafik shumë më i sigurt, sepse kjo ishte një pikë ku kishte probleme vërtet të mëdha në të kaluarën, tha ai.
Nikoloski theksoi se janë të kënaqur me progresin.
Foto:Qeveria
Sa i përket dinamikës së ndërtimit të rrugës, ne jemi çdo ditë, po punojmë me përkushtim, drejtori, unë jam këtu sa herë që mundem, kryeministri po monitoron nga afër dhe po koordinohemi çdo ditë. Progresi është i mirë, jemi të kënaqur, duke marrë parasysh vitet e ngecjes, kemi progres të mirë dhe së shpejti do të kemi më shumë lajme të mira, tha ai.
Comments are closed for this post.