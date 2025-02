Komisioni Rregullativ për Shërbime të Energjisë, Ujërave dhe Menaxhimit të Mbeturinave Komunale në Republikën e Maqedonisë ka miratuar Vendim për rritjen e çmimeve me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 0,63% krahasuar me vendimin e datës 5.02.2025.

Çmimet e referencës së derivateve të naftës në tregun botëror, krahasuar me llogaritjen e mëparshme, kanë shënuar rritje mesatare: për benzinën me 0,055%, për naftën me 0,157%, për vajin ekstra të lehtë rritja është me 1,128% dhe për mazutin me 4,215%.

Kursi i denarit kundrejt dollarit në periudhën e kaluar pas së cilës janë formuar çmimet me llogaritjen e mëparshme është më i lartë për 0,0803%.

Nga ora 00:01 e datës 8.2.2025, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzin motorik EUROSUPER BS – 95 79.00 (denarë/litër)

Benzin motorik EUROSUPER BS – 98 81,50 (denarë/litër)

Karburanti dizel EURODIESEL BS (D-E V) 73.00 (denarë/litër)

Vaj Extra Lehtë 1 (EL-1) 72.00 (denarë/litër)

Naftë M-1 NS 47,469 (denarë/kilogram)

Çmimi me pakicë i Fuel Oil M-1 NS rritet për 1,444 den/kg dhe tani do të arrijë në 47,469 den/kg.