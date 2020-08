Netflix ka njoftuar se dy shfaqje që më parë ishin dhënë rinovime për më shumë sezone, tani janë anuluar për shkak të pandemisë koronavirus.

Shërbimi i transmetimit ka njoftuar se shfaqjet e ‘The Society’ & ‘I Am Not Okay With This,’ nuk do të vazhdojnë me sezonet e dyta të planifikuara.

THR raporton se edhe pse rinovimi për I Am Not Ok Me Kjo nuk ishte njoftuar, shkrimet për sezonin e dytë ishin shkruar tashmë.

“Ne kemi marrë vendimin e vështirë për të mos ecur përpara me sezonet e dyta të Shoqërisë dhe nuk jam mirë me këtë ,” tha Netflix në një deklaratë. “Ne jemi të zhgënjyer që duhet të marrim këto vendime për shkak të rrethanave të krijuara nga COVID, dhe ne jemi mirënjohës për këta krijues, duke përfshirë: Jonathan Entwistle, Christy Hall, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen dhe të gjithë shkrimtarët, kastin dhe ekuipazhet që punuan pa u lodhur për të bërë këto shfaqje për anëtarët tanë në mbarë botën “, thuhet në njoftim.