Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Sir Keir Starmer është “në anën e gabuar” pasi bëri thirrje për t’i dhënë fund luftës në Gaza.

Netanyahu ka postuar një video në anglisht në mediat sociale, duke sulmuar udhëheqësit e Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Kanadasë për kritikimin e qasjes së Izraelit në Gaza.

Ai e lidh konkretisht kritikën e tyre me vrasjet në Uashington DC të punonjësve të ambasadës izraelite, Yaron Lischinsky dhe Sarah Lynn Milgrim.

Në video, Netanyahu thotë: “Yaron dhe Sarah nuk ishin viktima të një krimi të rastësishëm. Terroristi që i qëlloi mizorisht ata e bëri këtë për një arsye dhe vetëm një arsye, ai donte të vriste hebrenjtë. Dhe ndërsa po e merrnin, ai brohoriste, ‘Lironi Palestinën!’

“Kjo është pikërisht e njëjta thirrje që dëgjuam më 7 tetor. Atë ditë, mijëra terroristë sulmuan Izrael nga Gaza. Ata prenë kokat e burrave. Ata përdhunuan gratë. Ata dogjën foshnjat të gjalla. Ata masakruan 1,200 njerëz të pafajshëm dhe morën peng 251 njerëz të pafajshëm në qelitë e Gazës. Pak kohë më pas, kancelari Scholz i Gjermanisë vizitoi Izraelin. Dhe pasi pa tmerret, më tha: ‘Këta terroristë të Hamasit janë tamam si nazistët. Ai kishte të drejtë. Dhe nëse do të mund t’ia dilnin mbanë, këta terroristë të Hamasit do të kishin masakruar çdo hebre të fundit në tokë.”

Për këta neonazistë, ‘Palestina e Lirë’ është thjesht versioni i sotëm i ‘Heil Hitler’. Ata nuk duan një shtet palestinez. Ata duan të shkatërrojnë shtetin hebre. Ata duan të zhdukin popullin hebre, i cili ka qenë në Tokën e Izraelit për 3,500 vjet. Nuk mund ta kuptoja kurrë se si kjo e vërtetë e thjeshtë u shpëton udhëheqësve të Francës, Britanisë, Kanadasë dhe të tjerëve. Ata tani po propozojnë të krijojnë një shtet palestinez dhe t’i shpërblejnë këta vrasës me çmimin përfundimtar”,-shprehet Netanjahu.

Kryeministri izraelit vijon me tone të ashpra të kritikojë Macron, Starmer dhe Carney të cilët kanë kërkuar armëpushim në Gaza, duke shtuar:

“Nuk do të habiteni kur të mësoni se Hamasi falënderoi Presidentin Macron dhe Kryeministrat Starmer dhe Carney për kërkesën që Izraeli t’i japë fund menjëherë luftës në Gaza. Hamasi kishte të drejtë t’i falënderonte ata. Sepse duke lëshuar kërkesën e tyre – të mbushur me kërcënime për sanksione kundër Izraelit, kundër Izraelit, jo Hamasit – këta tre udhëheqës në fakt thanë se duan që Hamasi të mbetet në pushtet. Starmer, Macron dhe Carney, në fakt kanë thënë se duan që Hamasi të mbetet në pushtet” duke bërë thirrje për përfundimin e luftës.

Ata duan që Izraeli të tërhiqet dhe të pranojë që ushtria e vrasësve masivë të Hamasit do të mbijetojë, do të rindërtohet dhe do të përsërisë masakrën e 7 tetorit. I them Presidentit Macron, Kryeministrit Carney dhe Kryeministrit Starmer: Kur vrasësit masivë, përdhunuesit, vrasësit e foshnjave dhe rrëmbyesit ju falënderojnë, ju jeni në anën e gabuar të drejtësisë. Je në anën e gabuar të njerëzimit dhe je në anën e gabuar të historisë.”

Kryeministri izraelit shton se vendi i tij ka miq, duke veçuar SHBA-në.

“Dua të falënderoj veçanërisht Presidentin Trump dhe popullin amerikan për qëndrimin e tyre të hapur me Izraelin dhe me popullin hebre. Së bashku qëndrojmë”,-përfundoi Netanjahu.