Moti në vend sot është me diell me erë të dobët veriperëndimore. Temperatura maksimale do të lëviz prej pesë deri 11 gradë. Moti në Shkup do të jetë me diell dhe i qetë me temperaturë deri shtatë gradë.

Deri sot në mëngjes më shumë reshje të borës ka pasur në Mavrovë. Në Hanet e Mavrovës janë matur 11 centimetra ndërsa në Kodrën e Diellit janë matur katër centimetra borë.

Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike paralajmëron se nesër në mëngjes temperatura do të lëviz prej – 10 deri -3, ndërsa temperaturat ditore do të lëvizin prej gjashtë deri 13 gradë Celsius.

Gjatë fundjavës do të ketë rritje të vranësirave me erë mesatare veriore. Në disa vende më të ulëta do të ketë paraqitje të reshjeve të dobëta të shiut, ndërsa në male borë.Pastaj do të mbizotëroj mot stabil me kushte për paraqitje të mjegullës nëpër fushëgropa të caktuara.

Të shtunën pritet që moti të jetë prej minus shtatë deri 12 gradë Celsius, ndërsa të dielën prej minus katër deri 10 gradë Celsius.