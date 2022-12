Me urdhër të Këshillit koordinues të Shoqërisë së Sigurisë dhe Inteligjencës, pas raportimeve të shpeshta për bomba në vend, vlerësoi se gjendja e sigurisë në vend është e qëndrueshme dhe mori vendim për ngritjen e një ekipi operativ për sigurinë nga kërcënimet kibernetike.

“Këshillit të Shoqërisë së Sigurisë dhe Inteligjencës çdo ditë është komunikim dhe koordinim me partnerët ndërkombëtar të sektorit të sigurisë me të cilat vazhdimisht punojnë në shkëmbimin e informacioneve dhe përvojave me kërcënime hibride”, theksojnë nga Qeveria në seancën e Këshillit të Shoqërisë për Siguri dhe Inteligjencë.

Me ekipin për siguri kibernetike dhe hibride do të udhëheqë Drejtoria për Siguri Publike në kuadër të MPB-së. Ekipi operativ do të përbëhet nga ekspert nga Drejtoria për Siguri Publike, Agjencia për Siguri Kombëtare dhe Shërbimit-Departamenti i Sigurisë Ushtarake dhe Inteligjencës. Është planifikuar që sipas nevojës të përfshihen edhe institucione të tjera dhe ekspertë.

Nga Qeveria njoftojnë se detyrat kryesore të ekipit operativ do të jenë vlerësimi dhe rekomandimet e ekspertëve, zhvillimi i standardeve dhe pajisjeve minimale për ndërtimin e qëndrueshmërisë së secilit institucion dhe forcimi i komunikimit me publikun në baza ditore. Ndër të tjera, u arrit një përfundim që forcon komunikimin me institucionet partnere në fushën e vlerësimit të qëndrueshmërisë dhe mbrojtjes së sistemit