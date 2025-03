Alexander Dubinsky, deputet i Parlamentit të Ukrainës ka shkruar në një postim në X pas takimit Trump – Zelensky se ky i fundit po e çon Ukrainën në humnerë dhe se nuk ka legjitimitet më të vazhdojë detyrën. Pas këtij sherri live në Shtëpinë e Bardhë, shumë deputetë të Ukrainas dhe njerëzit e thjeshtë shikojnë se po humbin mbështetjen e SHBA, sepse Zelenski nuk diti të sillej si burrë shteti.

Deputeti ukrainas thekson se Zelenski ka ushtruar pushtet autoritar brenda Ukrainës duke shfrytëzuar gjendjen e luftës dhe se ai vetë është burgosur për shkak se ka thënë të vërtetën.

Më tej ai ka kërkuar mbledhjen e parlamentit për të marrë në dorë fatet e vendit dhe për të mos lejuar më Zelenskin të çojë Ukrainën në humbje të sigurtë.

Postimi i deputetit ukrainas në X:

Ngjarjet e orëve të fundit – poshtërimi publik i Zelenskit në Shtëpinë e Bardhë, pranimi i dështimit diplomatik të Zelenskit nga Trump dhe humbja e mbështetjes së pakushtëzuar të SHBA-së nga ana e Ukrainës – kanë shënuar aktin përfundimtar të kolapsit të regjimit.

Por Zelensky jo vetëm që ka dështuar në politikën e jashtme – ai e ka çuar vendin në një gjendje ku kushdo që nuk pajtohet me kursin e tij përballet me represion. Më futën në burg jo për një krim, por sepse thashë të vërtetën. E vërteta që Trump ka thënë tani: Zelensky ka humbur. Nuk i ka mbetur asnjë kartë për të luajtur, po i mbarojnë ushtarët dhe vendi ka hyrë në një rrugë pa krye për shkak të kokëfortësisë së tij. Kërkoj thirrjen e menjëhershme të një seance urgjente të Parlamentit, ku Parlamenti duhet të nisë procedurat e shkarkimit të Zelensky për:

dështimi i politikës së jashtme, që ka çuar në izolimin ndërkombëtar të Ukrainës dhe në humbjen e mbështetjes aleate. – një luftë e humbur, e cila është rezultat i udhëheqjes së paaftë dhe vendimeve katastrofike.

Shkeljet e të drejtave të qytetarëve dhe uzurpimi i pushtetit, të manifestuara në shtypjen e opozitës, persekutimin e kundërshtuesve dhe sundimin autoritar. U bëj thirrje të gjithë deputetëve të Parlamentit të Ukrainës: mos humbisni kohë, mos prisni! Zelensky është i falimentuar.

Zelensky nuk është Ukraina! Është koha për ta nxjerrë atë në gjyq. Nëse ai nuk mund të ofrojë një rrugëdalje reale nga kriza, atëherë na takon ne të marrim vendime fatale. Zelensky mendoi se mund ta sundonte Ukrainën me forcë. Tani ai ka humbur. Ukraina duhet të vendosë – a do të vazhdojë rënien e saj të lirë në humnerë, apo do të fillojë luftën për pavarësi të vërtetë?