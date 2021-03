Te konsumoni supe do te jete sekreti I dobesimit. Sipas Fiona Kirk, autore e shume librave te dobesimit “ njerezit mund ta dine qe nje pjate me supe I ngop dhe nuk ju jep oreks . Ajo ju jep energji per disa ore”.

Dhe sipas saj te konsumoni super gjate 10 diteve ju lejon te humbisni peshe ,deri ne 5 kile ne jave.

“ Supa eshte nje mrekulli per tu humbur peshe” siguron ajo . “ Supa redukton fryerjen dhe konservon nivelin e te ushqyerit “ .

Pasuria qe permban nje pjate super, sjell nje ekuiliber te mire glucides , proteinash dhe yndyrnash . Gjithashtu vitamina dhe minerale te nevojshme per te pasur energji. Perimet e shfaqura tek supa kane nje furnizim te mire te nivelit te fibrave dhe mban tretjen e ushqimit ne forme.”

Gjithmone dhe me te bindur qe supa eshte shume e thjeshte per transportuar, e rendesishme gjithandej dhe nuk mund merziteni ne tavoline duke provuar shijet e pafundme te saj . Per te humbur peshe , ju keni se cfare ju mbetet te beni… Megjithate kujdes, regjimi I supes ndoshta ndiqet mbi nje 20 dite maksimumi.