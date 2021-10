Në Maqedoni vijon periudhë me mot stabil, me paraqitje mesatare të vranësirave. Nesër temperaturat minimale në disa vende do të jenë negative, ndërsa nga e premtja do të ketë rritje të tyre.

Nëpër disa lugina do të ketë kushte për paraqitje të mjegullës në mëngjes.

Siç njofton DPHM, edhe nesër moti do të jetë stabil dhe me temperatura mëngjesi të ulëta.

Temperaturat maksimale këto ditë do të lëvizin prej 13 deri 21 gradë celcius.