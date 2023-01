Propozim-ligji për amnisti për ngjarjet e 27 prillit në Kuvend u është dërguar sot me postë deputetëve, njoftoi për AIM-n avokati Janaki Mitrovski.

Me gjasë deputetët do ta marrin ligjin të hënën dhe avokatët që e kanë përgatitur po paralajmërojnë takime me të gjitha grupet parlamentare për të lobuar dhe për të marrë mbështetje për të.

Mitrovski sqaron se teksti i propozuar parasheh amnisti për ngjarjet e 27 prillit të vitit 2017 dhe propozon amnisti të plotë për personat e dënuar me burgim deri në 10 vjet e gjysmë, gjegjësisht zvogëlim përgjysmë për personat dënuar me më shumë se dhjetë vjet.

Në deklaratën e tij për AIM-në, avokati Mitrovski tregon se ai dhe kolegët e tij planifikojnë që nga e hëna të takohen me të gjitha grupet parlamentare në Kuvend dhe të kërkojnë mbështetje për ligjin.