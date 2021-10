Në komunën e Gjevgjelisë,deri në orën 17 sipas KSHZ -së, 52.9% e qytetarëve të regjistruar me të drejtë vote ose 10.096 qytetarë nga gjithsej 19.076 të regjistruar në listën e zgjedhësve e shfrytëzuan të drejtën e tyre për votim.

Kryetari i KSHZ -së, Mitko Rizov, theksoi se në vendvotimin 0345 votimi pas orës 19:00 do të zgjatet për një orë e 40 minuta pasi ishte ndërprerë këtë mëngjes për shkak të problemeve me pajisjen për leximin e të dhënave biometrike. Në 35 vendvotimet e tjera në komunën e Gjevgjelisë për zgjedhjet lokale, procesi i votimit do të përfundojë në orën 19:00.