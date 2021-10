Ndërmarrja Publike për Qarkullim në Shkup njofton se nga e marta në Shkup do të qarkullojë linjë e re e autobusit, përcjell Alsat. Në SHkup do të qarkullojë autobusi me numër 29, me relacion nga Zhdaneci, përmes Tërnodollit me destinacion përfundimtar Karposh

“Mjetet do të lëvizin sipas orarit të mëposhtëm: Nga Zhdaneci: Në ora 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 dhe 17. Kurse nga Karposh 3: Në ora 6.30, 7.30, 9:11, 12.30, 13.30, 15, 16.30 dhe 17.30”, njoftojnë nga NQP Shkup.