Gjatë ditës së djeshme para Kuvendit një grua 38-vjeçare theu xhamin e makinës zyrtare të zëvendëskryeministrit Artan Grubi. Sipas Ministrisë së Brendshme bëhet fjalë për 38-vjeçaren V.J., e cila është ndaluar menjëherë pas incidentit.

Grubi tha se ai nuk është lënduar pasi nuk ishte në veturë dhe gjatë kësaj kohe po merrte pjesë në seancën parlamentare. Ai tha se nuk e njihte gruan.

“Është e vërtetë. Automjeti është thyer nga ana e V.J. para hyrjes kryesore të Kuvendit derisa isha në seancën plenare për Ligjin për Shpërndarjen e Administratorëve nga programi K5. NUk jemi lënduar as unë dhe as ndonjë nga shoqëruesit e mi. Unë nuk e njoh personin, as nuk i di arsyet e sulmit dhe pres që Ministria e Brendshme të zbardh rastin”, tha Grubi.